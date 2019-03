Sergey Lavrov, Russie : Les tentatives de Washington d’organiser un coup d’État au Venezuela

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov a reçu un appel téléphonique du secrétaire d’État américain Mike Pompeo le 25 mars.

La Secrétaire d’État s’est intéressée à certaines questions liées à l’évolution de la situation au Venezuela et en Syrie.

Sergey Lavrov a souligné que les tentatives de Washington d’organiser un coup d’État au Venezuela et les menaces à son gouvernement légitime constituent une violation de la Charte des Nations Unies et une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d’un État souverain. Il a également souligné que l’intention des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan entraînerait une grave violation du droit international, entraverait le processus de règlement syrien et aggraverait la situation au Moyen-Orient.

S’exprimant au sujet de l’Ukraine, Sergey Lavrov a noté que le fait que Washington fasse le jeu du régime de Kiev en torpillant les accords de Minsk sur le règlement du conflit intra-ukrainien était inacceptable.

Après avoir fait état des principales différences entre les positions de la Russie et des États-Unis, les responsables ont accepté de rester en contact et de continuer à échanger des évaluations sur les questions internationales susmentionnées et d’autres questions internationales ainsi que sur les aspects problématiques des relations bilatérales..

🔴La #Russie renforce ses forces au #Venezuela , le secrétaire d’État américain Mike #Pompeo https://t.co/1gfhaTWZGk via @IntropaJacques Merci ami, le Président #Poutine au nom de notre peuple – Président Nicolás #Maduro #Putin #Russia #Palladino #FANB #US pic.twitter.com/syw9voXX76

Today, it was my great honor to welcome Prime Minister @Netanyahu of Israel back to the @WhiteHouse where I signed a Presidential Proclamation recognizing Israel’s sovereignty over the Golan Heights. Read more: https://t.co/yAAyR2Hxe4 pic.twitter.com/gWp6nwRwsY

Aujourd’hui, j’ai eu le grand honneur d’accueillir le premier ministre Netanyahu d’Israël à la Maison Blanche, lieu où j’ai signé une proclamation présidentielle reconnaissant la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan

The Golan Heights is Syrian. Not Israeli.

The Golan isn’t the US’s to give—to Israel or anyone else.

Israel’s theft of Syria’s land & resources is as illegal today as it was in 1967.

Trump’s declaration is a violation of international law & not worth the paper it’s written on.

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 25 mars 2019