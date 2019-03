🔴La Russie renforce ses forces au Venezuela, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a appelé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour discuter de la situation au Venezuela, a déclaré lundi le porte-parole adjoint du département d’État Robert Palladino lors d’une conversation téléphonique entre les deux dirigeants.

« Le secrétaire d’État Michael R. Pompeo a appelé aujourd’hui, 25 mars, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au sujet de la situation au Venezuela, a dit M. Palladino.

Au cours de la conversation, Pompeo a dit à Lavrov que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés en ce qui concerne les actions de la Russie au Venezuela.

« Le secrétaire d’État a déclaré au ministre russe des affaires étrangères, M. Lavrov, que les États-Unis et les pays de la région ne resteraient pas les bras croisés alors que la Russie exacerbe les tensions au Venezuela « , a déclaré M. Palladino dans le communiqué.

« La poursuite de l’insertion de personnel militaire russe pour soutenir le régime illégitime de Nicolas Maduro au Venezuela risque de prolonger les souffrances du peuple vénézuélien qui soutient massivement le président intérimaire Juan Guaido.

Un groupe de militaires russes est arrivé dans la capitale vénézuélienne de Caracas pour prendre part à des consultations avec les représentants du gouvernement du pays sur la coopération bilatérale de l’industrie de défense, a déclaré une source diplomatique à Caracas à Sputnik.

Les avions sont arrivés samedi dans la capitale vénézuélienne. Les médias ont rapporté précédemment qu’environ 99 militaires russes étaient arrivés à Caracas à bord de deux avions, qui ont également livré 35 tonnes de fret.

Le Venezuela souffre d’une grave crise politique depuis environ deux mois, après que le leader de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaido, s’est autoproclamé illégalement président intérimaire, contestant la réélection du président vénézuélien Nicolas Maduro l’an dernier..

