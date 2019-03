Des troupes russes au Venezuela

CARACAS – Deux avions militaires russes ont atterri ce samedi à l’aéroport principal du Venezuela, transportant des troupes et du matériel, dont les objectifs restent un mystère.

Selon le journaliste vénézuélien Javier Mayorca, un avion de ligne Iliouchine IL-62 a amené au Venezuela Vasily Tonkoshkurov, chef d’état-major des forces terrestres russes, avec une centaine d’autres militaires, tandis qu’un avion cargo Antonov AN-124 a posé environ 35 tonnes de matériel militaire.

Le site mondial de surveillance des vols Flightradar24 a enregistré les deux avions au départ de la base aérienne russe de Tchkalovski vendredi, faisant une escale en Syrie avant de se rendre à Caracas, où ils ont atterri le samedi. Un autre site, Adsbexchange, a montré l’avion cargo quittant le Venezuela toujours samedi.

Ni le ministère vénézuélien de l’Information ni le ministère russe de la Défense et des Affaires étrangères n’ont encore indiqué ce que Tonkoshkurov et les troupes russes feront dans le pays sud-américain, ni en quoi consistera la cargaison.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré mercredi dernier que la Russie enverrait des médicaments au pays « la semaine prochaine », ajoutant qu’en février les Russes avaient déjà envoyé environ 300 tonnes d’aide.

En décembre, deux bombardiers stratégiques russes, capables de transporter des ogives nucléaires, ont atterri au Venezuela dans le cadre de manœuvres militaires conjointes, en signe de soutien au gouvernement Maduro qui a mis les États-Unis en colère..

forte.jor.br

Adaptation Yandex

The heavy lifter out from #Syria yesterday – now heading over the Caribbean towards #Venezuela

🇷🇺 Russian Air Force

An124 RA82035 pic.twitter.com/jPdFSaj0Re

— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 23 mars 2019