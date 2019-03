France: Macron s’enfonce toujours plus dans les sondages

Chef Poutine, oui Chef Xi! Hourra pour les Gilets Jaunes! HaHaHa!😎😅😂

D’après un sondage OpinionWay, commandé par LCI, près de 70% des Français ne sont pas satisfaits du président Emmanuel Macron.

La cote de confiance d’Emmanuel Macron repart à la baisse avec 29% (-3) seulement des Français qui se disent satisfaits de son action en mars, selon un sondage OpinionWay diffusé jeudi.

Après un sursaut le mois dernier, le chef de l’État retrouve son niveau d’avant le mouvement des «Gilets jaunes» à l’automne 2018.

69% (+3) des personnes interrogées se disent aujourd’hui mécontentes de lui, dont 45% (+6) «très mécontentes».

La plupart des enquêtes d’opinion donnaient Emmanuel Macron à la hausse en février, au plus fort de ses interventions très médiatisées dans le Grand débat.

Édouard Philippe perd pour sa part un point à 30% alors que 68% (+2) des Français sont mécontents de lui à la tête du gouvernement, selon ce baromètre pour LCI.

Enquête réalisée en ligne les 20 et 21 mars auprès de 1.009 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.

