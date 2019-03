L’armée de l’air russe lance une attaque majeure à Idlib, Syrie

Un accord a été conclu pour évacuer Kafraya et Al-Fou’aaa, sous la menace des djihadistes

BEYROUTH, LIBAN, 19h10, le 22 mars – Pour la deuxième fois cette semaine, l’armée de l’air russe a lancé une puissante attaque contre les rebelles djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham dans le gouvernorat d’Idlib.

Selon une source militaire syrienne dans le gouvernorat voisin de Hama, les forces aériennes russes ont bombardé lourdement Hay’at Tahrir Al-Sham [HTS,Front Al-Nosra], aujourd’hui, dans les villes de Kafraya et Al-Fou’aaa dans la campagne Idlib.

Selon la source, l’armée de l’air russe a effectué plus de 15 frappes aériennes sur les deux villes, causant d’importants dégâts aux bases nouvellement établies de Hay’at Tahrir Al-Sham.

Avant que Hay’at Tahrir Al-Sham ne prenne le contrôle de Kafraya et Al-Fou’aa, les deux villes étaient peuplées de plus de 20 000 chiites syriens.

Cependant, en raison des attaques constantes de Hay’at Tahrir Al-Sham et de leurs alliés, un accord a été conclu pour évacuer toutes les personnes de Kafraya et Al-Fou’aaa vers les zones gouvernementales en dehors du gouvernorat d’Idlib.

Hay’at Tahrir Al-Sham s’engouffre alors rapidement dans Kafraya et Al-Fou’aaa et déclare leur autorité sur ces deux villes..

