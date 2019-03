Gilets Jaunes : Alerte de sécurité – Ambassade des États-Unis Paris, France

Les forces armées françaises sur le pied de guerre! Les consignes du militaire sont claires! C’est “Halte ou je fais feu”

Les manifestations de fin de semaine des « Gilets Jaunes » devraient se poursuivre les 23 et 24 mars, et pourraient devenir violentes. L’ambassade des États-Unis conseille aux voyageurs officiels du gouvernement américain d’éviter de se rendre à Paris et dans d’autres grandes villes de France pendant le week-end.

Lors de manifestations précédentes, des dommages matériels, y compris des pillages et des incendies criminels, ont été causés dans des zones touristiques peuplées, sans se soucier de la sécurité publique. La réponse de la police a inclus des canons à eau, des balles en caoutchouc [LBD] et des gaz lacrymogènes.

En plus des manifestations dans les grandes villes, les voyageurs doivent s’attendre à des interruptions de circulation et des blocages dans toute la France. Aux péages autoroutiers, les manifestants ont déjà érigé des barricades et mis le feu aux palettes..

C’est “Halte ou je fais feu” Article R2363-5

Photo -Patrouille Sentinelle de la 13ème DBLE [Demi-Brigade de la Légion Étrangère] à Paris -Fusil HK416F instadayz.com

