Les militaires pourront « aller jusqu’à ouvrir le feu » en cas de menace – Général Leray, gouverneur militaire de Paris

Le recours à l’armée pour appuyer policiers et gendarmes dans les opérations de sécurisation, lors de l’acte 19 des « gilets jaunes », continue de faire polémique. Et ce ne sont pas les déclarations ce vendredi 22 mars du gouverneur militaire de Paris qui devraient calmer les inquiétudes.

Au micro de Franceinfo, le général Bruno Leray, qui souligne que les militaires de Sentinelle « sont soumis au même cadre légal que les forces de sécurité intérieure », explique que ces hommes « ont différents moyens d’action pour faire face » en cas d’attaque lors de la manifestation des « gilets jaunes » samedi à Paris. Ainsi, les militaires pourront « aller jusqu’à l’ouverture du feu […] si leur vie est menacée ou celle des personnes qu’ils défendent ». ⏭ nouvelobs.com

La police française a interdit les manifestations des Gilets Jaunes sur les Champs-Elysées et ses environs dans le centre de Paris samedi, interdit par la présence de tout rassemblement des gilets jaunes le long de l’avenue des Champs-Elysées et de son périmètre, y compris la présidence de la République et l’Assemblée nationale », a déclaré la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Les autorités n’ont pas tardé à souligner que les citoyens peuvent manifester librement en dehors des zones interdites en déclarant qu’il s’agit d’une « liberté fondamentale ».

Les autorités françaises ont appelé au calme alors qu’il est prévu de déployer des troupes dans tout le pays pour assurer une sécurité supplémentaire lors des manifestations de ce week-end.

Dans le cadre de l’opération antiterroriste « Sentinelle », lancée en janvier 2015, des troupes seront déployées pour sécuriser les bâtiments gouvernementaux et autres sites importants, afin de permettre à la police de maintenir l’ordre public.

Cependant, les soldats seraient armés d’armes automatiques, ce qui susciterait de vives critiques quant aux risques d’affrontements entre les manifestants et les forces fortement armées. ⏭ rt.com

Photo instadayz.com

Adaptation Yandex

Reculade totale de la macronie ! On croirait à les entendre maintenant qu'ils n'ont jamais eu l'idée d'utiliser #Sentinelle pour l'#acte19. Le gouverneur militaire de Paris aurait inventé sa mise en garde ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 22 mars 2019