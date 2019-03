🔴La France s’est dit prête à frapper de nouveau la Syrie

🇸🇾🇷🇺Le président Poutine et le président Assad doivent rigoler! MDR, LOL

S’exprimant à l’Atlantic Council lundi, Florence Parly, ministre française des Armées, a affirmé le soutien de l’État à son allié transatlantique —les États-Unis- et a ajouté que Paris pourrait attaquer à nouveau la Syrie si elle le jugeait nécessaire:

«J’ai un message plus large, un message simple: vous pouvez compter sur nous. Nous serons là non seulement pour les guerres d’aujourd’hui, mais aussi pour celles de demain. […] Quand le Président syrien Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques, la France et le Royaume-Uni étaient aux côtés des États-Unis pour mener des frappes de précision sur les installations de fabrication de produits chimiques. Nous le ferons encore, si nécessaire», a déclaré Mme Parly.

L’intervention de la ministre visait à défendre la proposition d’Emmanuel Macron de créer une armée européenne, critiquée, d’ailleurs, par le Président américain.

«L’autonomie devrait être une variante de l’amitié et l’autonomie européenne ne devrait pas inciter les États-Unis à être moins engagés. Bien au contraire, les États-Unis et l’Europe ont plus en commun que quiconque. […] Nous menons les mêmes guerres», a fait savoir Mme Parly.

La ministre française a également tenu à souligner que cette idée d’Emmanuel Macron ne devait «jamais être vue comme un geste contre les États-Unis»:

«Nous devons intervenir sans attendre que les États-Unis paient toujours la facture».

Dans une interview accordée le 6 novembre à la radio Europe 1, Emmanuel Macron s’était déclaré favorable à la création d’une «vraie armée européenne» indépendante des États-Unis, y compris pour garantir la cybersécurité de l’Europe. Cette idée avait été reprise plus tard par la chancelière Angela Merkel. Entre-temps, Donald Trump avait qualifié d’«insultante» l’idée du Président français et proposé aux Européens de payer leur part à l’Otan, largement subventionnée par Washington.

Dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France avaient déjà porté des frappes contre la Syrie. Sur les 103 missiles tirés, 71 avaient été interceptés par la DCA syrienne, avait informé le ministre russe de la Défense.

Le bombardement avait été mené au prétexte d’une opération visant à éliminer les armes chimiques présumées de cet État, suite à l’attaque chimique qui aurait été perpétrée le 7 avril à Douma, près de Damas, selon les pays occidentaux.

La Russie avait démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait été larguée par les forces gouvernementales syriennes. Les militaires russes avaient qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma, publiées par les Casques blancs sur les réseaux sociaux. Moscou avait estimé que l’objectif de ces informations mensongères était de protéger les terroristes et de justifier d’éventuelles actions extérieures.

fr.sputniknews.com

Donald #Trump annonce que des frappes militaires sont en cours sur la #Syrie, en collaboration avec la France et le Royaume Uni https://t.co/vXtkc3gOjn @IntropaJacques La guerre vient d’être lancée ici, les défenses aériennes syriennes défendent maintenant le ciel #Syria pic.twitter.com/5C3DEwd7l5 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 14 avril 2018

Nous avons la preuve que des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. #EMacronTF1 pic.twitter.com/CaJJ19wdOp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 avril 2018

Le peuple français attend toujours les preuves d’utilisation d’armes chimiques par le gouvernement syrien, par contre, le constat qui aggrave la position de l’Etat français, des produits chimiques ont été utilisés en France, sur les manifestants, les Gilets Jaunes. chimiques???

Une guerre perdue d’avance, vu le quadrillage de la défense antiaérienne syrienne et russe S-300, S-400, Pantsir-S1, Tor-M2, Bouk-M2… et les systèmes de guerre électronique A2AD installés en Syrie, serait une aventure sans retour, Yandex.