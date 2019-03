Damas, Syrie : Le ministre Choigou transmet le message du président Poutine au président Assad

Des chasseurs Su-35S escortent le ministre russe de la Défense, Serguei Choigou

Le président al-Assad à Choïgou : L’action syro-russe à haut niveau est un des paramètres décisifs de la fermeté de la Syrie face au terrorisme

Damas, SANA – Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd’hui Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, et la délégation qui l’accompagne.

L’entretien a porté sur les derniers développements de la guerre contre le terrorisme en Syrie.

Le président al-Assad a affirmé que l’action syro-russe et la coordination à haut niveau dans les différents domaines, notamment militaire et politique, étaient un des paramètres décisifs de la fermeté de la Syrie face au terrorisme et des victoires réalisées contre les deux réseaux terroristes de « Daech » et du « Front Nosra » et contre les autres groupes terroristes.

De son côté, Choïgou a assuré que son pays poursuit la lutte contre le terrorisme aux côtés de l’armée arabe syrienne et continuera à apporter tout soutien disponible au peuple syrien pour parachever la libération de toutes les zones syriennes et préserver l’unité des territoires, la souveraineté et l’indépendance de la Syrie.

L’entretien a également porté sur la situation à Idleb et à l’est de l’Euphrate.

Les points de vue étaient concordants sur la nécessité de poursuivre l’action conjointe dans le but de mettre au point des règlements adéquats afin de stabiliser ces deux zones et de prendre des mesures en vue de ne pas autoriser les pays hostiles du peuple syrien à réaliser par le biais de leurs politiques et de leurs pratiques dans ces deux zones ce qu’ils n’avaient pas pu réaliser durant les années de la guerre.

Le président al-Assad a indiqué que certains pays et forces luttent contre le terrorisme dans les déclarations de leurs responsables uniquement, alors qu’ils le soutiennent sur le terrain et le protègent dans certaines zones.

« Par ces politiques, les pays mentionnés ont causé de nombreuses victimes parmi les civils et contribué à la propagation du terrorisme dans d’autres zones », a-t-il dit.

