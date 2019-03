La Russie dévoile un nouveau sous-marin, mortel

Les sous-marins nucléaires de la classe Yasen et Borei, devraient devenir la base des forces navales de la Russie

Le ministère russe de la Défense diffuse des images des derniers sous-marins de haute technologie

La marine russe a publié une vidéo d’un nouveau sous-marin de missiles balistiques nucléaires de la classe Borei à l’occasion de la Journée du sous-marin russe, célébrée en Russie le 19 mars.

Les images montrent l’équipage du sous-marin de la classe Borei se préparant au départ ainsi que le sous-marin se déplaçant à la surface de l’eau à pleine vitesse.

Les images montrent également le sous-marin de classe Lada dans un quai flottant. Le sous-marin de classe Lada serait une version améliorée du sous-marin de classe Projet 636 Kilo, avec de nouveaux systèmes de combat plus silencieux ainsi qu’une éventuelle propulsion indépendante de l’air.

La classe Lada « Kronstadt » a été mise à flot en 2018 et sa mise en service est prévue pour 2020.

Selon le Ministère de la défense, la Russie a lancé la production en série des projets 636.3 et 677 de sous-marins non nucléaires, ainsi que des sous-marins nucléaires de la classe Yasen et Borei, qui devraient devenir la base des forces navales du pays.

Selon un communiqué de presse du Ministère de la défense, le regroupement des forces nucléaires stratégiques navales est soutenu par la construction de nouveaux porte-missiles nucléaires de type Borei équipés de missiles balistiques Bulava..

