😡Gilets Jaunes, en Macronie! C’est désormais la guerre!

Dictature! Les violences Ă l’Acte 18 Ă©taient voulues pour interdire les manifestations! Pourquoi pas “LE COUVRE-FEU”?

La Macronie va tirer !

L’acte 18 marquĂ© par des « violences prĂ©mĂ©ditĂ©es » liĂ©es aux « casseurs professionnels » a largement servi la cause de la Macronie : Ă©touffer, sur les dehors de la lĂ©galitĂ©, toute voix discordante Ă la dictature nĂ©olibĂ©rale.

Ces centaines de « casseurs » qui se sont mĂȘlĂ©s Ă la foule des Français, en s’en prenant aux forces de l’ordre, aux boutiques, aux banques … ont rendu service Ă un pouvoir qui s’Ă©lĂšve dĂ©sormais contre son propre peuple. Mais le peut-il vraiment? la Constitution française n’interdit pas le droit Ă manifester. La France se dirige droit vers un État policier?

Le gouvernement français vient ainsi d’interdire les manifestations dans des quartiers de plusieurs villes de France. Paris annonce cette dĂ©cision dans le cadre d’une « nouvelle stratĂ©gie plus sĂ©vĂšre vis-Ă -vis des casseurs ».

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncĂ©, lundi 18 mars, que les manifestations des Gilets jaunes seraient interdites dans les quartiers les plus touchĂ©s, dont et surtout les Champs-ÉlysĂ©es Ă Paris, la place Pey-Berland Ă Bordeaux et la place du Capitole Ă Toulouse, « dĂšs lors que nous aurons connaissance de la prĂ©sence d’Ă©lĂ©ments ultras et de leur volontĂ© de casser ».

Depuis Matignon, Édouard Philippe a fait savoir que l’exĂ©cutif français procĂ©derait Ă la dispersion immĂ©diate de tous les attroupements « pour en finir avec les violences ». C’est dĂ©sormais la bonne guerre: les Français seront interdits de manifester lĂ oĂč le rĂ©gime le souhaite. Et dire que la Macronie use et abuse du droit Ă la libertĂ© d’expression pour rĂ©gler des comptes avec des Etats jugĂ©s « hostiles ».

Alors que l’ONU a appelĂ© la France Ă ouvrir une enquĂȘte sur les cas de violations des droits de l’Homme et entre autres, sur l’usage des LBD, le Premier ministre français regrette de ne pas en avoir fait un usage plus large par police interposĂ©e : Il a dĂ©plorĂ© « des consignes inappropriĂ©es » concernant l’usage rĂ©duit des lanceurs de balle de dĂ©fense (LBD). « Nous allons renforcer la fermetĂ© de notre doctrine de maintien de l’ordre », promet-il encore.

Depuis le mois de novembre et le dĂ©but de ces manifestations, prĂšs de 30 personnes ont Ă©tĂ© Ă©borgnĂ©es, et handicapĂ© Ă vie par l’usage des LBD.

Au micro de France 2, le PM Philippe a d’ailleurs dĂ©fendu lundi la « rĂ©ponse ferme » de l’exĂ©cutif face aux graves violences commises samedi Ă Paris qu’il a attribuĂ©es aux Gilets jaunes, tout en reconnaissant que la nouvelle stratĂ©gie reprĂ©sentait « plus de risque » de blessĂ©s entre forces de l’ordre et manifestants. Les menaces du PM Ă l’encontre du peuple français sont formulĂ©es alors que les manifestations « anti-rĂ©gime » dĂ©butĂ©es au mois de novembre ont fait 10 morts sans compter le nombre des mutilĂ©s ou encore des prisonniers qu’il convient de qualifier de politique. Les mĂ©dias français maintiennent un black-out total sur le nombre des dĂ©tenus politiques mais certaines sources Ă©voquent quelques « 15 000 ».

Pour les analystes, la MACRONIE a ainsi dĂ©cidĂ© de partir en guerre contre les Français.  « Jusqu’Ă prĂ©sent, nous avons voulu faire trĂšs attention et nous voulons toujours faire trĂšs attention aux dĂ©bordements, aux accidents Ă la sĂ©curitĂ© des personnes, mais nous constatons que le dĂ©chaĂźnement de violence justifie une rĂ©ponse ferme. Je l’assume. », a dit Philippe en dĂ©fendant la loi anticasseurs, adoptĂ©e par le Parlement aux ordres du rĂ©gime macronien. Mais la radicalisation, constatent les analystes, sont loin de servir la Macronie, l’Ă©chĂ©ance des Ă©lections parlementaires Ă©tant en vue et ces mesures, risquant de provoquer un effondrement du nombre de siĂšge de LREM.

parstoday.com