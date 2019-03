La Russie poursuit le renforcement de ses forces aériennes à l’approche de l’opération Idlib, Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 19h45, le 17 mars – L’armée russe a poursuivi cette semaine le renforcement de ses forces aériennes à l’aéroport de Hmeimim, envoyant sa flotte de Su-25 en Syrie après les avoir redéployés.

Sur la base d’images satellites diffusées par le groupe israélien Image Sat International, l’armée de l’air russe a déployé davantage d’avions de combat Su-25 à l’aéroport de Hmeimim, dans la province de Latakia, au sud-ouest du pays.

Selon l’ISI, l’armée de l’air russe a déployé quatre nouveaux avions d’attaque au sol Su-25, ce qui fait partie des préparatifs en cours avant la prochaine offensive d’Idlib.

L’armée arabe syrienne SAA a déjà commencé à renforcer ses forces autour du gouvernorat d’Idlib, avec des milliers de soldats des Forces du Tigre, de la 4e Division blindée, du 5e Corps et de la Garde républicaine qui se rendent sur ce front dans le nord du pays.

Bien que la date de l’offensive n’ait pas encore été annoncée, elle devrait commencer cet été alors que les forces armées russes et turques élaboreront un accord potentiel pour chasser les djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham [Front Al-Nosra, HTS]..

#Russia continues to deploy SU-25s in #Hmeimim, #Syria, probably to support the operation in the north. #Today‘s ISI #satellite image shows four #SU25, deployed near four new deflectors, in what appears to be a dedicated compound in the transportation #aircraft apron. pic.twitter.com/pyr2CbP5SM

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 17 mars 2019