Général Ayoub : L’armée syrienne va reprendre chaque centimètre de Syrie, y compris Idlib et Al-Tanf

Réunion tripartite syro-irako-iranienne…Ayoub: Nous récupérerons tout pouce du territoire syrien

Damas – Le ministre de la Défense, le général Ali Abdallah Ayoub, a affirmé que le droit de la Syrie de défendre sa souveraineté ne fait pas l’objet de marchandage, précisant que la Syrie récupérera tout pouce du territoire syrien.

Dans une conférence de presse tenue à l’issue des réunions avec le chef d’état-major de l’armée irakienne, le général Othman al-Ghanimi, et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri, le général Ayoub a indiqué que cette réunion tripartite était très importante et réussie par excellence aux différents niveaux, précisant que ses résultats aideront à poursuivre l’affrontement des défis, des dangers et des menaces résultant de la propagation du terrorisme takfiriste dans cette région vitale du monde.

Le général Ayoub a indiqué que toute présence militaire sans l’invitation de la Syrie constitue une occupation et une présence illégale. “La Syrie a le droit de défendre sa souveraineté”, a-t-il précisé, affirmant que la ville d’Idleb ne fait pas exception et elle reviendra à la souveraineté syrienne.

Il a précisé que les facteurs de la force de l’armée arabe syrienne sont disponibles pour faire sortir les forces d’occupation américaines de Tanf, affirmant que les Etats-Unis et autres sortiront de la Syrie.

Et Ayoub de poursuivre: “La carte restant avec les forces américaines est les forces démocratiques syriennes avec qui nous allons traiter via les réconciliations ou la libération du territoire”, a précisé le général Ayoub qui a affirmé que “notre option est de vivre les uns avec les autres éternellement et conformément à notre volonté et non pas selon celle des autres”.

Quant aux attaques israéliennes, le général Ayoub a dit : « Nous confrontons avec efficacité toutes les attaques israéliennes et nous abattons la majorité des missiles hostiles », assurant que l’agression échoue à chaque fois de réaliser ses objectifs.

Il a ajouté que les attaques avaient pour objectif de rehausser le moral effondré des terroristes sous les pieds des forces armées, faisant savoir que les terroristes font partie des gangs de l’entité sioniste et exécutent des agendas israéliens.

Pour sa part, le général Baqri a souligné la nécessité de respecter la souveraineté de l’Etat syrien et de son intégrité territoriale, et de mettre fin à toute présence illégale sur ses territoires. “Nous sommes en Syrie à l’invitation du gouvernement et nous resterons tant que l’Etat syrien le demande”, a ajouté le général Baqeri.

“Daech et le terrorisme sous tous ses noms sont créés par les pays d’arrogance et le sionisme mondial pour affronter l’axe de la résistance et déséquilibrer la région”, a ajouté le général Baqeri qui a affirmé que l’Iran, la Syrie et l’Irak resteront unifiés face au terrorisme avec une haute coordination et une grande fermeté pour éradiquer définitivement ce phénomène.

Le général Othman al-Ghanimi a, pour sa part, indiqué que l’ouverture des deux postes frontaliers entre la Syrie et l’Irak aura lieu dans les prochains jours, qualifiant de “très importante” la sécurité des frontières entre les deux pays.

Il a, à ce propos, affirmé que la sécurité de l’Irak est une partie intégrante de la sécurité de la Syrie, considérée comme une profondeur de l’Irak et vice versa, précisant que la coordination se poursuivra entre les deux pays à travers un centre d’informations déjà créé.

