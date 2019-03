Gilets Jaunes, Acte 18 : La violence a éclaté sur les Champs-Elysées à Paris

Les affrontements entre les manifestants et la police ont éclaté alors que les rassemblements des Gilets Jaunes entraient dans leur 18e semaine consécutive, causant encore plus de maux de tête au président Macron, dont le « grand débat » visant à pacifier les manifestations a pris fin vendredi.

Le rassemblement de samedi a vu des milliers de personnes inonder les rues du centre de Paris, dont beaucoup portaient des cagoules noires et des drapeaux français.

La violence a éclaté sur les Champs-Elysées à Paris, où les manifestants se sont rassemblés pour participer à la marche hebdomadaire qui a commencé en novembre. Selon l’Associated Press, Paris a mobilisé plus de policiers que les semaines précédentes pour tenter d’éviter les troubles.

« De 7 000 à 8 000 personnes se rassemblent actuellement à Paris, dont environ 1 500 sont ultraviolentes et sont venues pour détruire et attaquer », a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, à la chaîne de télévision BFMTV.

La police anti-émeute a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, dont certains étaient armés de pétards.

La zone autour de ce repère emblématique s’est rapidement enfumée. Certains manifestants ont tenté d’ériger des barricades pour bloquer les rues autour de la place Charles de Gaulle, incitant la police à réagir par des mesures de contrôle de la foule.

AFP rapporte qu’au moins une voiture a été incendiée par des manifestants. La manifestation a éclaté en émeute, certains manifestants pillant des magasins sur les Champs-Elysées, selon certaines informations.

La vidéo prise sur les lieux montre des cafés et des magasins avec des vitres brisées et des meubles cassés, alors que la police monte la garde dans la rue. Les gilets jaunes ont rapidement pris leurs distances par rapport aux pillards, affirmant que le vandalisme est le fait d’une minorité radicale.

Un producteur de Ruptly filmant la manifestation a été blessé par un projectile tiré par la police. La vidéo montre le producteur qui reçoit les premiers soins des médecins de Gilets Jaunes.

Au moins 60 personnes ont été détenues, mais ce chiffre devrait augmenter à mesure que la journée avance.

Dans un message mis en ligne avant les manifestations de samedi, les organisateurs ont déclaré qu’ils voulaient que cette journée soit un « ultimatum » pour « le gouvernement et les puissants ».

La dernière vague de protestations en faveur du gilet jaune coïncide avec la fin du « grand débat national » du président Emmanuel Macron. Le premier tour des débats, destiné à se réconcilier avec le mouvement de protestation populaire, a débuté dans la ville de Grand Bourgtheroulde, au nord du pays, en présence de Macron et de centaines de responsables locaux.

M. Macron a exprimé l’espoir qu’une discussion franche à l’échelle nationale sur les questions urgentes contribuerait à atténuer les troubles politiques croissants. Il a promis d’augmenter le salaire minimum mais a également averti qu’il ne reculerait pas sur ses réformes en faveur des entreprises.

En conséquence, les militants Gilets Jaunes ont critiqué le « grand débat » comme une simple campagne de relations publiques. « Nous ne nous soucions pas du débat national parce que nous savons que cela ne changera rien », a déclaré un militant des Gilets Jaunes à RT. D’autres ont dit que toute l’approche est conçue simplement pour apaiser la colère populaire..

