+18 📹Massacre dans les mosquées de Christchurch, Nouvelle-Zélande

L’attaque survenue contre deux mosquĂ©es de Christchurch, en Nouvelle-ZĂ©lande, vendredi, a Ă©tĂ© filmĂ©e en direct par le terroriste. Les autoritĂ©s implorent les internautes Ă ne pas la partager.

A la violence du massacre s’ajoute le choc des images. Les autoritĂ©s nĂ©o-zĂ©landaises ont confirmĂ© que le tireur de Christchurch, qui a abattu une cinquantaine de personnes dans deux mosquĂ©es de la ville vendredi, jour de la priĂšre, a filmĂ© la fusillade en direct. La vidĂ©o de 17 minutes montre le terroriste marchant dans la rue, arme Ă la main. «Que la fĂȘte commence», dit-il. Il entre ensuite dans un bĂątiment et se met Ă tirer. La directrice de Facebook en Nouvelle-ZĂ©lande, Mia Garlick, a fait savoir que toutes les vidĂ©os semblant montrer le meurtrier avaient Ă©tĂ© supprimĂ©es. «La police nĂ©o-zĂ©landaise nous a alertĂ©s sur une vidĂ©o publiĂ©e sur Facebook peu aprĂšs le dĂ©but du direct (filmĂ© par l’auteur, ndlr) et nous avons rapidement supprimĂ© les comptes Facebook et Instagram du tireur ainsi que la vidĂ©o», a-t-elle fait savoir, citĂ©e par le «New Zealand Herald». Le commissaire Mike Bush a indiquĂ© ĂȘtre au courant de cette vidĂ©o et du fait qu’elle circule sur Internet. «Elle ne devrait pas ĂȘtre dans le domaine public», a-t-il dĂ©plorĂ©. Sur les rĂ©seaux sociaux, la police a ainsi demandĂ© aux internautes de ne pas la diffuser. «La police sait que des images extrĂȘmement difficiles concernant l’incident de Christchurch circulent en ligne. Nous souhaitons vivement que le lien ne soit pas partagĂ©. Nous travaillons Ă la suppression de toute sĂ©quence», a-t-on fait savoir.

Le «New Zealand Herald» indique en outre que les opĂ©rateurs Internet collaborent avec les autoritĂ©s. Malheureusement, si la vidĂ©o originale a Ă©tĂ© supprimĂ©e, de nombreuses copies ont Ă©tĂ© faites et continuent Ă ĂȘtre diffusĂ©es. «Ne regardez pas la vidĂ©o. La regarder est juste traumatisant
 et cela ne va aider en rien. En plus de n’apporter aucune aide, c’est du voyeurisme et c’est abominable Ă faire», a mis en garde Ian Lambie, un psychologue interrogĂ© par le quotidien nĂ©o-zĂ©landais.

Des tĂ©moins ont racontĂ© avoir vu des corps ensanglantĂ©s. Des enfants et des femmes figureraient parmi les morts. La PremiĂšre ministre Jacinda Ardern a dĂ©crit l’une des « journĂ©es les plus sombres » jamais vĂ©cues par cette nation du Pacifique Sud rĂ©putĂ©e paisible aprĂšs ces attaques, les pires contre des musulmans dans un pays occidental. Le tireur Ă l’une des mosquĂ©es de Christchurch, localitĂ© de l’Ile-du-Sud, Ă©tait un ressortissant australien, a rĂ©vĂ©lĂ© Ă Sydney le Premier ministre Scott Morrison, le dĂ©crivant comme « un terroriste extrĂ©miste de droite ».

parismatch.com

Diffuser la vidĂ©o ou pas, ces images sont horribles mais le monde a le droit de savoir! Quant ça les arrange, parlons-on, les scĂšnes de massacres de civils et de bombardement en Irak [2 000 000 de civils ont pĂ©ri sous les bombes amĂ©ricaines], Afghanistan, Libye, Syrie, YĂ©men -Les coupeurs de tĂȘtes de Daech et de l’Arabie Saoudite en pleine place publique -Les images et vidĂ©os de la guerre 1418 et 1940.

La tuerie de masse sur grands Ă©crans, le lycĂ©e Columbine dans le Colorado en 1999, un des Ă©tats des USA les plus surarmĂ©, sortira le film « Bowling for Columbine », les hypocrites, quant ça parle pognon, rien n’interdit!

Quant les américains, la Coalition internationale massacrent les 50 enfants et femmes de Bāghƫz en Syrie, par ses bombes au phosphore, ses missiles, vous savez, sans vidéo, le cerveau humain analyse ses images, elles sont aussi terrifiantes et horribles ou plus encore.

Informer les peuples du monde ce qu’il s’est vraiment passĂ©, est un droit et un devoir, Yandex.