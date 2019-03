🔴🎥Depuis Gaza, des missiles ont frappés Tel-Aviv, Israel

Plusieurs explosions entendues à Tel-Aviv

By Muraselon

Les Forces de défense israéliennes IDF ont déclaré mercredi, après que les sirènes des raids aériens aient retenti à Tel-Aviv pour la première fois depuis l’été 2014, qu’elles avaient enregistré deux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.

Un porte-parole militaire israélien cité par Reuters a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête. Les médias locaux ont rapporté que plusieurs résidents avaient entendu des sons semblables à ceux d’une explosion.

Le service de presse des Forces de défense israéliennes a confirmé que les sirènes avaient retenti pour la première fois depuis l’été 2014. Au moins deux missiles ont été tirés de la bande de Gaza vers la région de Tel-Aviv, a rapporté Reuters, citant les médias locaux. Une roquette a été interceptée par le système antimissile Iron Dome, selon les médias.

« Deux tirs de la bande de Gaza vers le territoire israélien ont été enregistrés », a déclaré le service de presse des IDF dans un communiqué de presse.

Le journal télévisé israélien Channel 10 a déclaré jeudi, citant des responsables militaires anonymes, que l’une des roquettes avait atterri dans une zone inhabitée et qu’aucun blessé n’avait été signalé.

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens à proximité de la barrière séparant Gaza d’Israël s’exacerbent depuis le mois de mars dernier, qui a marqué le début de la grande marche du retour. La situation à la frontière de Gaza se serait aggravée du fait de la poursuite des bombardements et des tirs de ballons incendiaires depuis Gaza vers le territoire israélien, ainsi que de la fusillade et du meurtre de manifestants, de médecins, de journalistes et d’enfants près de la frontière par des soldats des IDF.

muraselon.com

Adaptation Yandex

Israel « alerte rouge » dans le centre d'Israël, y compris Tel Aviv. Les sirènes d'alarme ont été activées. Officieusement: au moins quelques roquettes ont été tirées du territoire de la bande de Gaza à Tel-Aviv

Israel « alerte rouge » dans le centre d’Israël, y compris Tel Aviv. Les sirènes d’alarme ont été activées. Officieusement: au moins quelques roquettes ont été tirées du territoire de la bande de Gaza à Tel-Aviv