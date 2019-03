😡La Gestapo de Macron accusée de politique de “répression” et de “violation” des droits des Gilets Jaunes

Le régime de DICTATURE Macron mÚne une guerre contre les Gilets Jaunes, 8701 interpellations, 13 000 tirs de LBD, 1 428 de grenades lacrymogÚnes, 4 942 de grenades désencerclement

By Victor Mallet

La France accusĂ©e de politique de « rĂ©pression » pour rĂ©primer les protestations

Le gouvernement Macron nie les violations des droits des gilets jaunes

L’Etat français d’Emmanuel Macron a Ă©tĂ© accusĂ© de « renforcer la sĂ©curitĂ© et la rĂ©pression » non seulement pour lutter contre les menaces terroristes, mais aussi contre les gilets jaunes, des manifestants anti-gouvernementaux et anti-migrants.

Dans son rapport annuel 2018 publiĂ© mardi, Jacques Toubon, dĂ©fenseur officiel des droits de l’homme ou mĂ©diateur national, s’est plaint d’un nombre sans prĂ©cĂ©dent d’arrestations prĂ©ventives qui semblent ĂȘtre une extension de l’Ă©tat d’urgence anti-terroriste imposĂ© en 2015 et censĂ© prendre fin en 2017.

« En France, parallĂšlement au dĂ©clin des services publics, une politique de sĂ©curitĂ© et de rĂ©pression renforcĂ©e s’est enracinĂ©e face Ă la menace terroriste, aux troubles sociaux et aux craintes d’une crise de l’immigration », indique le rapport.

Elle a conclu qu’un Ă©tat d’esprit de sĂ©curitĂ© avait contribuĂ© Ă la formulation d’une nouvelle approche juridique, fondĂ©e sur la suspicion, « dans laquelle les droits et libertĂ©s fondamentaux ont Ă©tĂ© dans une certaine mesure sapĂ©s et affaiblis par des mesures de sĂ©curitĂ© visant Ă contrĂŽler les espaces publics ».

Christophe Castaner, ministre de l’IntĂ©rieur de M. Macron, a immĂ©diatement rejetĂ© les accusations. « Pendant des semaines, chaque samedi, nos forces de sĂ©curitĂ© ont Ă©tĂ© attaquĂ©es, a-t-il dit. « Vous devez poser une question simple : « Nos forces de sĂ©curitĂ© ont-elles le droit de se dĂ©fendre face Ă l’ultra-violence de certains manifestants ? » »

Stanislas Gaudon de l’Alliance Police Nationale, un syndicat, a dĂ©clarĂ© que M. Toubon avait oubliĂ© la « nature de plus en plus agressive et organisĂ©e » des extrĂ©mistes de gauche et de droite, qui avaient utilisĂ© les gilets jaunes comme couverture pour leurs attaques contre la police.

Selon la police, 1 300 policiers et 2 000 manifestants ont Ă©tĂ© blessĂ©s. Onze personnes ont Ă©galement trouvĂ© la mort lors des manifestations dans des accidents de la circulation, principalement aux ronds-points et aux carrefours oĂč les manifestations ont commencĂ© en novembre de l’annĂ©e derniĂšre pour protester contre une augmentation des taxes Ă©cologiques sur le carburant.

Le dernier rapport n’Ă©tait pas le premier Ă critiquer le gouvernement français pour sa rĂ©ponse aux gilets jaunes.

L’ONU et le Conseil de l’Europe ont condamnĂ© ce qu’ils considĂšrent comme un usage disproportionnĂ© de la force contre les manifestants, en particulier le tir de plus de 13 000 balles en caoutchouc [LBD], de grenades assourdissantes et de grenades lacrymogĂšnes.

MĂȘme certains des membres du parti du prĂ©sident Ă l’AssemblĂ©e nationale se sont abstenus lors du vote de la loi « anti-casseurs », qui devrait bientĂŽt entrer en vigueur. Il permettrait aux fonctionnaires d’interdire aux individus de manifester et d’interdire aux manifestants de masquer leur visage pour Ă©viter d’ĂȘtre identifiĂ©s.

Gaspard Koenig, du think tank libĂ©ral parisien GĂ©nĂ©ration Libre, Ă©crit dans le Financial Times, a dĂ©clarĂ© que le prĂ©sident français Ă©tait « le chouchou des progressistes », mais a ajoutĂ© : « M. Macron est sur une pente glissante vers une sorte de « despotisme dĂ©mocratique » familier aux lecteurs d’Alexis de Tocqueville. Il place le bien-ĂȘtre gĂ©nĂ©ral et la sĂ©curitĂ© publique au-dessus des droits individuels. »

Cependant, la double rĂ©ponse de M. Macron aux gilets jaunes – Ă la fois rĂ©primer les protestations et lancer un « grand dĂ©bat national » sur les dolĂ©ances populaires – a trouvĂ© un Ă©cho favorable auprĂšs des Ă©lecteurs, en particulier auprĂšs des commerçants et des conservateurs qui en ont assez des mois de perturbations du week-end dans les centres villes.

Les rĂ©cents sondages indiquent que son taux d’approbation parmi les Français, bien qu’il soit encore dans les annĂ©es 20 ou 30, soit aussi Ă©levĂ© qu’il Ă©tait avant le dĂ©but des manifestations gilets jaunes.

La RĂ©publique en Marche, le parti de M. Macron, dĂ©tient une faible avance sur le Rassemblement national d’extrĂȘme droite de Marine Le Pen dans les sondages Ă l’approche des Ă©lections europĂ©ennes de mai..

Dictature

510 signalements, 1 dĂ©cĂšs, 208 blessures Ă la tĂȘte, 22 Ă©borgnĂ©s, 5 mains arrachĂ©es @davduf

Adaptation Yandex

Victor Mallet @VJMallet est journaliste, commentateur et auteur avec plus de trois dĂ©cennies d’expĂ©rience en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il est actuellement chef du bureau parisien du Financial Times, et a travaillĂ© auparavant comme rĂ©dacteur en chef pour l’Asie et rĂ©dacteur en chef pour l’Asie basĂ© Ă Hong Kong. Il a Ă©crit des livres sur le Gange et sur la modernisation de l’Asie du Sud-Est.

