La Syrie et l’Iran ont promis des représailles si Israël attaquait

BEYROUTH, LIBAN, 10h20, le 10 mars – Israël ira en guerre en Syrie si la future direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou est menacé, a récemment déclaré le journaliste Elijah Magnier dans un article.

Selon Magnier, Netanyahou et ses alliés préparent leurs missiles pour une attaque contre l’armée arabe syrienne SAA.

« Tout dépend de la direction que prendront les élections israéliennes. Si le Premier ministre Benjamin Netanyahou estime que ses chances de remporter un second mandat sont suffisamment élevées, il ne s’aventurera pas de sitôt dans une nouvelle confrontation avec la Syrie et ses alliés. La date de la prochaine bataille sera reportée « , a dit M. Magnier.

« Mais s’il croit qu’il perdra l’élection, alors la possibilité qu’il engage une bataille devient très élevée « , a-t-il poursuivi.

« Une bataille sérieuse entre Israël, d’une part, et la Syrie et l’Iran, d’autre part, serait suffisante pour reporter les élections. Netanyahu n’a pas beaucoup de choix : soit il gagne les élections et reporte l’affaire de corruption contre lui, soit il va en prison », a-t-il ajouté.

Les élections israéliennes doivent avoir lieu en avril prochain dans le cadre de la lutte de Netanyahou contre les accusations de corruption.

La Syrie et ses alliés préparent leurs missiles pour une prochaine bataille avec Israël si Tel-Aviv décide d’ouvrir le feu contre des positions militaires importantes sous le contrôle de l’armée syrienne.

Le Commandement européen (EUCOM) des États-Unis a récemment envoyé des avions militaires, ainsi que 200 militaires américains transportant des systèmes de défense antimissile balistique THAAD, qui seront déployés dans le sud d’Israël. La raison officielle du déploiement de ce système très moderne et sophistiqué serait la préparation d’un exercice conjoint entre Israël et les Etats-Unis.

La THAAD renforcera les systèmes israéliens de défense antimissile d’interception et d’interception déjà en place. Il s’agit de « Iron Dome » pour les missiles de courte portée, « David Sling » pour les missiles tactiques et « The Arrow » pour les missiles balistiques intercontinentaux.

Les sources ont dit : « Les Etats-Unis ne font pas confiance au système israélien, et le système THAAD a donc été déployé pour traquer les missiles lancés par les forces syriennes ou iraniennes déployées en Syrie comme elles l’avaient promis en cas de bataille déclenchée et provoquée par Netanyahou. La Syrie et l’Iran ont promis des représailles immédiates si Israël bombardait des positions militaires importantes dans ces pays. C’est pourquoi les Etats-Unis ont décidé de participer à cette confrontation, convaincus que toute bataille future sera dévastatrice pour toutes les parties ».