La Russie est un problème pour les États-Unis

La Russie est peut-être sur le point d’établir une base navale au Soudan

By Peter Brookes

Les ambitions de la Russie pour l’Afrique

De nombreuses initiatives de Moscou sur le continent africain reflètent la volonté du Président Vladimir Poutine de rendre à son pays son statut de grande puissance.

Avec tous les problèmes que Moscou cause en Europe, au Moyen-Orient, au contrôle des armements et dans le cyberespace, il n’est pas surprenant que ses activités tout aussi inquiétantes en Afrique ne reçoivent pas beaucoup de dégâts.

Cela devrait changer.

Bon nombre des actions de Moscou en Afrique reflètent la politique étrangère de la Russie sous le président Vladimir Poutine et sa volonté de rendre à son pays son statut de grande puissance.

Premièrement, il y a le calcul politique mondial. L’Afrique représente environ 25 % des pays du monde. La Russie ne serait certainement pas le premier parti (par exemple, la Chine) à essayer de créer un bloc de pouvoir politique à partir de ses nations disparates pour aider à soutenir les intérêts nationaux de Moscou aux Nations Unies et dans les autres institutions internationales.

En concurrence avec l’Est (Chine et Inde) et l’Ouest (Amérique et Europe) en Afrique, la Russie semble déterminée à devenir un acteur politique puissant sur ce vaste continent stratégique.

Mais il n’y a pas que la politique.

En tant qu’acteur mondial majeur dans le domaine de l’énergie, la Russie a clairement un intérêt économique dans les questions énergétiques africaines. Pour la Russie, les producteurs d’énergie africains sont à la fois des concurrents dans les domaines du pétrole et du gaz naturel et des partenaires potentiels dans la construction de centrales nucléaires.

Il en va de même pour d’importants produits de base tels que les diamants, qui sont produits de façon unique et/ou abondante en Afrique.

Sur les plans politique et économique, les diplomates et les hommes d’affaires américains peuvent bien rivaliser avec leurs homologues russes en Afrique. Mais du point de vue de l’intérêt national américain, l’engagement de la Russie en matière de sécurité sur le continent est déconcertant.

Bien sûr, la Russie a vendu des armes aux services de sécurité des États africains et les a formés pendant de nombreuses années, peut-être plus particulièrement dernièrement en République centrafricaine . Il y a des gardiens de la paix de l’ONU en Afrique, sans parler des intérêts antiterroristes là-bas aussi.

Mais ce n’est pas tout.

La Russie est peut-être sur le point d’établir une base navale au Soudan, qui se trouve le long de la rive ouest de la voie navigable stratégique de la mer Rouge. Les deux pays auraient signé un projet d’accord d’accès aux ports pour les navires de guerre.

Selon le chef de la commission de défense du parlement soudanais, le général de division Al-Hadi Adam : La date de l’escale portuaire[russe] demandée est en cours de discussion. Il sera approuvé si les deux pays parviennent à un accord. Cet accord ouvrira la voie à plus d’accords et à une plus grande coopération… peut-être une base russe sur la mer Rouge. »

Dès novembre 2017, le président soudanais Omar el-Béchir avait déjà parlé avec Poutine du renforcement des liens militaires, de la protection contre l’agression américaine, et il aurait parlé d’une base russe au Soudan.

À cela s’ajoutent les nouvelles de l’automne dernier selon lesquelles la Russie envisage d’établir une base logistique en Érythrée, qui se trouve également sur les rives de la mer Rouge (au sud du Soudan) et près du détroit de Bab el-Mandeb qui mène à la Corne de l’Afrique et à la mer d’Arabie.

Alors que les responsables russes et érythréens n’ont pas dit grand-chose sur l’objectif de la base en dehors du commerce et du développement, les installations militaires étrangères ne sont pas inconnues en Érythrée. Asmara a permis aux Emirats Arabes Unis d’y établir une base navale et aérienne.

L’intérêt de la Russie pour la Libye, un pays en proie à une guerre civile, est également troublant. Si les questions énergétiques libyennes intéressent Moscou, la Russie pourrait également s’intéresser à des bases militaires en Libye, stratégiquement située en Afrique du Nord, le long de la mer Méditerranée.

La question est : « Et alors ? »

Eh bien, imaginez ça : Grâce à des accords diplomatiques, la Russie met en place un nombre limité de bases – même des installations civiles et ou militaires qui ne sont que légèrement dotées en personnel et en équipement mais qui peuvent être rapidement renforcées – au Soudan, en Érythrée et en Libye.

Des bases au Soudan et en Érythrée pourraient permettre à Moscou de recueillir des renseignements sur la navigation maritime dans la mer Rouge, entre la Méditerranée et la mer d’Arabie, et d’interférer avec cette navigation. Cela comprendrait les navires de guerre américains à destination ou en provenance du golfe Persique et de l’océan Indien.

En Libye, cela permettrait potentiellement à la Russie de projeter une puissance aérienne et navale dans la mer Méditerranée sur le flanc sud de l’OTAN, ce qui renforcerait sa présence en Méditerranée orientale sur ses bases aériennes et navales en Syrie.

Bien sûr, tous les accords proposés par les politiciens ne sont pas conclus ou menés à bien pour diverses raisons – financières ou culturelles ; en fait, il n’y aura peut-être jamais de bases militaires russes au Soudan et en Érythrée – ou en Libye.

Mais la seule possibilité de ces développements – même si elle est naissante – est troublante, compte tenu de l’importance stratégique de la Méditerranée et de la mer Rouge pour les intérêts nationaux américains et ceux de nos alliés et partenaires.

La Russie est un problème pour les États-Unis dans beaucoup d’endroits et sur beaucoup de questions. Malheureusement, elle doit maintenant ajouter l’Afrique à cette liste de plus en plus longue.

Peter Brookes

nationalinterest.org

Adaptation Yandex

Dr. Peter Brookes est un chercheur principal de la Heritage Foundation et un ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense.