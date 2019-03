Nasrallah, Hezbollah : Échec du projet US face aux forces de la Résistance

Le 2 décembre 2018, Nasrallah à Israel – Si vous osez attaquer, vous allez le regretter

Sayed Nasrallah: La fermeté de la Syrie et de la Résistance a mis en échec le projet américain visant à dominer la région

Beyrouth, SANA – Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que la fermeté de la Syrie, de l’Iran et de la Résistance au Liban et en Palestine avait mis en échec le projet américain visant à dominer la région.

Dans une allocution qu’il a prononcée au 30e anniversaire de la fondation de la commission du soutien à la Résistance, Sayed Nasrallah a fait noter: « Dès le début des années 80 et jusqu’à présent, le projet américano-israélien dans la région subit les défaites grâce aux mouvements de la Résistance soutenus par la Syrie et l’Iran ».

Sayed Nasrallah a indiqué que l’axe de la Résistance avait fait face au plan du “Deal du siècle” tramé par Trump contre la région, ajoutant que les sanctions et les listes du terrorisme constituent une guerre contre la Résistance et qu’il faut les affronter.

Il a fait savoir que la Résistance confronterait quelques difficultés du fait des sanctions mais ils ne pourront jamais porter atteinte à sa fermeté et sa détermination.

Et Sayed Nasrallah de poursuivre: “La Résistance peut surmonter cette guerre par le biais de sa détermination, elle deviendra plus forte que jamais et elle réalisera davantage de victoires dans la région”.

R.F. / A.Chatta

sana.sy

Nasrallah à Israel

Un commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, Tel-Aviv et Haïfa seront détruites si les #ÉtatsUnis attaquent l’#Iran https://t.co/UTyoxXJQmN via @IntropaJacques Si les États-Unis nous attaquent, nous raserons Tel-Aviv et Haïfa – Yadollah Javani, Iran #Israel #US pic.twitter.com/MbrZ12DARi — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 11 février 2019