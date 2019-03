😡Gilets Jaunes : La police de Macron nous dit 13.000 tirs de balles de défense? Comme les mensonges dans l’affaire Benalla

Les forces de l’ordre ont procĂ©dĂ© Ă plus de 13.000 tirs de balles de dĂ©fense depuis le dĂ©but en novembre en France des manifestations des «gilets jaunes», a annoncĂ© jeudi le secrĂ©taire d’Etat français Ă l’IntĂ©rieur.

Laurent Nuez a aussi prĂ©cisĂ© que 83 enquĂȘtes concernant des tirs de cette arme controversĂ©e sont en cours.

Mercredi, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU Michelle Bachelet avait rĂ©clamĂ© une «enquĂȘte approfondie» sur les violences policiĂšres qui Ă©maillent la crise des «gilets jaunes», un vaste mouvement de protestation contre la politique fiscale et sociale du prĂ©sident Emmanuel Macron.

M. Nunez s’exprimait devant le SĂ©nat français Ă l’occasion de l’examen d’une proposition de loi du groupe CRCE (Ă majoritĂ© communiste) demandant l’interdiction de l’usage des lanceurs de balles de dĂ©fense (LBD) dans les manifestations. Elle a Ă©tĂ© rejetĂ©e par le SĂ©nat, Ă majoritĂ© de droite.

«Au total depuis le dĂ©but du mouvement dit +les gilets jaunes+, on compte environ 2.200 blessĂ©s parmi les manifestants», a aussi indiquĂ© le secrĂ©taire d’Etat Ă l’IntĂ©rieur.

«Il y a eu 13.095 tirs de LBD depuis le début du mouvement», a-t-il ajouté.

De son cĂŽtĂ©, la prĂ©sidente du groupe CRCE, Eliane Assassi, a avancĂ© les chiffres de «206 blessures Ă la tĂȘte dont plusieurs dizaines liĂ©es Ă des tirs de LBD», et «22 personnes Ă©borgnĂ©es par ces tirs».

«L’impact d’une balle en caoutchouc Ă moins de dix mĂštres revient Ă recevoir un parpaing de 20 kg lancĂ© Ă un mĂštre», a-t-elle affirmĂ©. Selon elle, «ce n’est pas une proposition de loi contre les policiers, elle vise aussi Ă les protĂ©ger eux».

«Depuis le 17 novembre, il y a eu prĂšs de 1.500 blessĂ©s parmi les forces de l’ordre, qu’il s’agisse de policiers, de gendarmes et mĂȘme de pompiers», a encore prĂ©cisĂ© M. Nuez, faisant Ă©galement Ă©tat de «prĂšs de 80 dĂ©gradations majeures sur des bĂątiments publics».

😡 #GiletsJaunes : Une commande de 40 000 grenades pour les forces de l’ordre, le prĂ©sident #Macron appelle au “calme”! https://t.co/aF6FeaXcoI via @IntropaJacques La grenade GLI-F4 contient 10 g de gaz CS et 25 g d’explosif de TNT,elle peut causer de graves mutilations voire tuer pic.twitter.com/JAgTO9FrTd

Meet the unarmed protesters who have been mutilated by Putin’s thugs.

Oh no wait… These are #YellowVests demonstrators disfigured by Macron’s police in France.

Nothing to see here. #GiletsJaunes pic.twitter.com/06D9YXB33W

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 8 mars 2019