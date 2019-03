🔴Le président Trump: les démocrates sont anti-israéliens, anti-juifs

Le prĂ©sident Donald Trump a critiquĂ© la prĂ©tendue position anti-israĂ©lienne du parti dĂ©mocrate au milieu d’une dispute sur les supposĂ©s commentaires antisĂ©mites du reprĂ©sentant Ilhan Omar et un projet de loi de condamnation adoptĂ© en rĂ©ponse.

« Les dĂ©mocrates sont devenus un parti anti-israĂ©lien, ils sont devenus un parti anti-juif », a dĂ©clarĂ© Trump aux journalistes alors qu’il quittait la Maison Blanche pour l’Alabama vendredi.

Trump a qualifiĂ© de « scandaleuse » la rĂ©solution de la Chambre condamnant l’antisĂ©mitisme. Bien que la rĂ©solution ait Ă©tĂ© adoptĂ©e 407-23, son texte final a Ă©tĂ© Ă©largi pour condamner Ă©galement l’islamophobie et diverses autres formes de sectarisme.

Les 23 rĂ©publicains qui ont votĂ© contre la rĂ©solution ont affirmĂ© que celle-ci n’avait pas Ă©tĂ© dĂ»ment condamnĂ©e par Omar (D-Minnesota) et avait Ă©tĂ© diluĂ©e pour protĂ©ger la membre du CongrĂšs.

Omar est un opposant de longue date au gouvernement israĂ©lien et a rĂ©cemment accusĂ© le puissant lobby israĂ©lien aux États-Unis de «faire pression pour une allĂ©geance Ă un pays Ă©tranger».

Ses commentaires ont été interprétés comme un antisémitisme voilé par certains, mais comme une critique légitime du gouvernement israélien par ses partisans..

