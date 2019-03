Un Su-27 russe intercepte un avion espion des USA en mer Baltique

En Crimée, les Etats-Unis maintiennent un espionnage accru des frontières de la Russie, par des drones Global Hawk et des avions Boeing P-8A Poseidon

Les moyens russes de contrôle de l’espace aérien ont découvert au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique une cible aérienne approchant de la frontière de la Fédération de Russie.

Pour intercepter la cible, a fait décoller l’avion de chasse Su-27 des forces de défense aérienne.

L’équipage du chasseur russe s’est approché à une distance de sécurité de l’aéronef et l’a identifié comme un avion de reconnaissance RC-135 des Forces aériennes des États-Unis.

Après le retrait d’un avion étranger de la frontière de la Fédération de Russie, le chasseur russe est rentré en toute sécurité à l’aérodrome de stationnement.

fr.mil.ru

#Russie : un #Su27 intercepte un avion espion au-dessus de la mer Baltique https://t.co/1WroXm3rVq via @IntropaJacques Allez, ouste! Rentre chez toi! #Russia #Suède #OTAN #NATO pic.twitter.com/89IwOaGlMJ

Rivet Joint – 27,000ft over the Baltic Sea, tracking west of #Kaliningrad

🇬🇧 Royal Air Force

RC135W Rivet Joint

ZZ666 RRR7291https://t.co/Sy7kV71DPF pic.twitter.com/nJ3rSAgj1d

— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 6 mars 2019