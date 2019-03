Le dernier chasseur furtif Su-57 de la Russie sera mis en service très bientôt

Russia Force! Nous voilà!

By Muraselon

L’armée de l’air russe devrait prendre livraison en 2019 du premier avion de combat Sukhoi Su-57, le premier avion de chasse furtif de cinquième génération prétendument conçu et construit par la Russie. Selon le directeur général adjoint de la Sukhoi Aircraft Company Alexander Pekarsh.

« Si nous parlons du programme Su-57, nous en sommes aujourd’hui au stade de la fabrication des premiers avions de série », a commencé, Pekarsh. « Je suis confiant que nous allons faire face à la tâche et le premier avion produit en série sera livré cette année », a-t-il déclaré.

Le Su-57 est un chasseur multirôle de cinquième génération conçu pour détruire tous les types de cibles aériennes sur de courtes et longues distances et frapper les cibles terrestres et navales ennemies, surmontant ses capacités de défense aérienne.

Le Su-57 combine les fonctions d’un avion d’attaque et d’un avion de combat, tandis que l’utilisation de matériaux composites et de technologies innovantes et la configuration aérodynamique de l’avion de combat assurent le faible niveau de signature radar et infrarouge.

L’avion de combat de cinquième génération a été testé avec succès dans des conditions de combat en Syrie..

