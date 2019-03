Journée internationale de la femme : Le président Poutine à cheval avec la police féminine de Moscou

Poutine et les femmes policières

Kremlin

Le 7 mars, le Président Poutine a visité le Régiment opérationnel de police du département principal du ministère russe de l’Intérieur de Moscou

Le 7 mars, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Vladimir Poutine a visité, à l’invitation d’officiers féminins de la police montée et de la police touristique, le premier régiment opérationnel de police du département principal du ministère russe de l’Intérieur à Moscou. L’invitation a été reçue le 28 février lors d’une visite d’une exposition thématique avant une réunion élargie du conseil du ministère de l’Intérieur.

Le président a rencontré les officiers féminins du régiment et a passé en revue les opérations du régiment et les fonctions spéciales des patrouilles à cheval et des patrouilles touristiques.

Le 1er Régiment de Police Opérationnelle comprend deux bataillons de police à cheval ainsi qu’un bataillon de police touristique..

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

The President visited Moscow Police 1st Operational Regiment at the invitation of women mounted and tourist police officers ahead of #March8 https://t.co/h3Rg2pryId pic.twitter.com/Zo43G8mctm — President of Russia (@KremlinRussia_E) 7 mars 2019

Russia’s Putin rides horse with female police ahead of International Women’s Day https://t.co/qIxWaGwAfq pic.twitter.com/6avFD2mZ84 — Reuters Top News (@Reuters) 7 mars 2019

MOSCOU, Reuters – Le président Vladimir Poutine a monté un cheval jeudi et a galopé avec des policières dans des images diffusées dans toute la Russie avant la Journée internationale de la femme.

Poutine a soigneusement cultivé une image machiste [genre macho] au cours de ses 19 années au pouvoir avec des scéances de photos, le représentant sur un cheval torse nu en Sibérie, plongeant dans l’eau glacée et pilotant un avion de lutte contre l’incendie.

Poutine a ensuite donné aux policiers un cheval nommé Golden Ray, selon les agences de presse russes.

Toutefois, il reste largement populaire et un sondeur d’état a estimé ce mois-ci sa cote de popularité à près de 65 pour cent.