Gilets jaunes : l’ONU demande des comptes au régime Macron

Violences policières, usage excessif de la force! Ces mots sont faibles de résonance, nous dirons «DICTATURE»

La Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU a réclamé mercredi 6 mars à la France une « enquête approfondie » sur les violences policières qui se seraient produites pendant les manifestations des « gilets jaunes » depuis la mi-novembre.

Dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l’homme à Genève, Michelle Bachelet a déclaré que les « gilets jaunes » manifestent contre « ce qu’ils considèrent comme (leur) exclusion des droits économiques et de (leur) participation aux affaires publiques ».

« Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d’usage excessif de la force », a ajouté la Haut-Commissaire aux droits de l’homme.

Michelle Bachelet a rappelé que « les inégalités touchent tous les pays » et que « même dans des États prospères, des gens se sentent exclus des bénéfices du développement et privés de droits économiques et sociaux ».

Depuis le début en France du mouvement de contestation des « gilets jaunes » à la mi-novembre, l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) a été saisie d’une centaine de cas d’accusations de violences policières. Plusieurs manifestants affirment avoir été blessés par des tirs de lanceur de balle de défense (LBD), une arme qui suscite de vives controverses en France. Fin février, le Conseil de l’Europe avait déjà demandé à la France de « mieux respecter les droits de l’homme », et de « suspendre l’usage du lanceur de balle de défense ».

Sur les violences policières contre les #GiletsJaunes , la France a été interpellée par :

– la Haute commissaire aux droits de l’homme de l’ONU

– Le conseil de l’Europe

– Le Parlement européen Que faut-il de plus pour que @gouvernementFR réagisse enfin sur le sujet !? — Amnesty France (@amnestyfrance) 6 mars 2019

😡Les Droits de l’Homme à #Genève tient #Macron et son gouvernement, responsables des émeutes #GiletsJaunes https://t.co/OR8xhkhnZp @IntropaJacques Macron, fais gaffe, tu vas trop loin et que tu opprimes ton peuple, le peuple français cher à nos cœurs #droitsdelhomme #YellowVests pic.twitter.com/K17ctyTdOX — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 9 décembre 2018