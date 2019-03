+18, à Hama, Syrie, plusieurs terroristes tués par l’armée syrienne

Les forces du président Assad éliminent plusieurs terroristes

Source militaire : Des unités de l’armée repoussent une attaque des terroristes contre des points de contrôle militaires dans la banlieue nord de Hama

Damas, SANA – Une source militaire a affirmé que des groupes terroristes armés ont attaqué des points de contrôle militaires au tout long de l’axe de Massasneh dans la banlieue de Hama, tout en utilisant des armes diverses, après qu’ils avaient ouvert le feu de leurs armes sur les points de Madajen/ Zour Heissah/ Khurbet Mouin, a déclaré source militaire.

‘’Nos forces opérant dans la zone ont repoussé bravement l’attaque, éliminé un grand nombre de terroristes et détruit leurs armes et munitions », a indiqué la source, qui a ajouté que l’attaque avait fait des martyrs et des blessés parmi les soldats de l’armée arabe syrienne.

Le Commandement général de l’armée et des forces armées a précisé que les terroristes continuent à mener des attaques à chaque fois qu’ils subissent de lourdes pertes, affirmant à ce propos la disponibilité de l’armée à faire face aux attaques des terroristes sur les autres axes dans le cadre de sa guerre contre le terrorisme.

