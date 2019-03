Castaner pleure pour une voiture brûlée, alors à Lyon, la Gestapo sioniste de Castaner frappait les Gilets Jaunes, quit à voir le sang coulé

Indignation et dégoût. Les militaires de la mission Sentinelle protègent au quotidien nos compatriotes du risque terroriste. Ces attaques sont intolérables. Tout sera mis en œuvre pour que leurs auteurs soient appréhendés et jugés.

😡#Lyon: La #police de #Castaner a été filmée en train de frapper des #GiletsJaunes https://t.co/Y7785VjenP @IntropaJacques La nouvelle loi de #Macron et la Gestapo de Castaner,il faut tabasser ces Gaulois réfractaires,faire mal quit à voir le sang coulé et ne plus les entendre pic.twitter.com/daBqNwej5v — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 9 décembre 2018

Un rigolo ce Castaner, dans son tweet parle de risque terroriste [pour un kangoo brûlé, il faut être malade du cerveau], alors qu’il a approuvé le rapatriement des terroristes français de Deach de la Syrie.

Nous, Yandex, avons catalogué depuis longtemps que nous affirmons ce jour, tous mots et écrits de Castaner de la Mafia, dit le kéké, sont de pure propagande.

à confirmer…

Nous, Yandex, savions à l’Acte 13, le 9 février 2019, que la Kangoo brûlée était une propagande de Macron, mais, de là à voir un risque terroriste serait plutôt de confirmer une propagande préméditée et la complicité de l’état français, n’est-ce pas Castaner? La vidéo montre que ces deux véhicules de la force sentinelle sont garés en plein manifestations, ses occupants sont absents, ont disparu, alors que autour, on voit plusieurs personnes, des médias, les médics, des photographes, ceux en vidéos live avec leurs téléphones, on voit même d’autres, se poser pour prendre une photo, on peut dire que l’endroit serait légèrement « Cool », la Gestapo de Castaner n’était pas loin, ils ont foncé sur les manifestants [des médias et…] à proximité de la Kangoo afin de les écarter et de laisser brûler la Kangoo… Acte 13

Le commandement militaire Vigipirate, silence radio, aucun signe de vie, aucun rapport du ministère de la défense concernant les militaires occupants les deux véhicules, ils ont simplement disparu!!!

Les caméras de la ville de Paris ont été floutées et le coffre-fort de Benalla!!!😅😂🤣

Sur la vidéo, on voit🧐 qu’il n’y a pas de contact entre la police et les manifestants, parce qu’il n’y avait pas de gilets jaunes😅😂🤣

C’était vers 17h30 [heure à laquelle a été signalé le délit] Un véhicule de la mission Vigipirate a été incendié à proximité du Champ-de-Mars à Paris.

Confirmer, correct, que c’est une propagande de l’Etat Français.

Il me semble que c’est trop nul, même un enfant de primaire aurait trouvé le pourquoi de cette mascarade, quant tu vois que la DGSE aux ordres du président Mitterrand ont fait sauté et coulé le navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, alors, le coffre de Benalla, la Kangoo de Castaner, à coté, « C’est du pipi de chat », Yandex.