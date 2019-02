Golan: Israël stoppé net

L’ONU accuse Israël de soutenir des groupes terroristes, tels que le Front Nosra, affilié à Al-Qaïda

Alors qu’un nouveau projet de loi destiné à soutenir l’annexion du Golan occupé par Israël devra figurer prochainement à l’agenda de la Chambre des représentants des États-Unis, une information choc risque de couper un élan sioniste: un rapport de l’ONU accuse Israël d’avoir irradié les habitants du Golan via l’enfouissement des déchets nucléaires dans cette région.

Le patron de l’ONU, Antonio Guterres, va dévoiler ce lundi un rapport accusant Israël d’avoir enterré des déchets radioactifs sur le plateau du Golan, un territoire syrien sous occupation israélienne depuis plus de cinq décennies.

Antonio Guterres a évoqué cette accusation dans un rapport fourni par son bureau pour la 40e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qui doit s’ouvrir lundi à Genève et se poursuivre jusqu’au 22 mars.

« La République arabe syrienne a noté qu’Israël continuait à enterrer des déchets nucléaires à contenu radioactif dans 20 zones différentes peuplées par des citoyens syriens du Golan syrien occupé, en particulier à proximité du mont al-Cheikh », indique le rapport. Et de poursuivre : « Cette activité met en danger la vie et la santé des Syriens habitant sur le plateau du Golan syrien et constitue une violation flagrante de la quatrième convention de Genève », a ajouté le rapport.

Israël n’a pas signé le TNP

Israël est le seul régime détenteur d’armes nucléaires au Moyen-Orient. Montré du doigt, il n’a pas signé le Traité de non-prolifération nucléaire, le fameux TNP dont le but est d’empêcher la propagation des armes nucléaires et de la technologie de l’armement. Il dispose entre 200 et 400 ogives nucléaires dans son arsenal.

Durant la guerre des Six Jours en 1967, Israël a occupé les hauteurs du Golan et les a annexées aux territoires occupés en 1948, démarche qui n’a jamais été reconnue par la communauté internationale. Il continue depuis d’occuper les deux tiers de ce territoire qui jouit d’une importance stratégique.

Au cours des dernières décennies, Israël a construit des dizaines de colonies de peuplement sur les hauteurs du Golan en dépit des appels internationaux au régime pour qu’il mette fin à ses activités de construction illégales.

Le rapport de l’ONU accuse en outre Israël de « fournir un soutien logistique à des groupes terroristes », tels que le Front Nosra, affilié à Al-Qaïda.

Selon le rapport, Israël fournit aux groupes terroristes des armes, des munitions, de l’argent et des soins médicaux pour pousser la population locale à s’enfuir et créer une zone tampon le long de la frontière syrienne.

Le rapport indique également la décision israélienne « d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé » comme « nulle et non avenue et sans effet juridique international », appelant le régime de Tel-Aviv à « annuler immédiatement sa décision ».

L’armée syrienne a saisi à plusieurs reprises aux groupes terroristes d’importantes quantités d’armes et d’équipements militaires sophistiqués de fabrication israélienne.

Tel-Aviv a fréquemment attaqué des cibles militaires en Syrie pour soutenir des groupes terroristes qui ont subi récemment des défaites cuisantes de la part des forces de l’armée syrienne.

Israël irrité par le rapport de l’ONU

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon, a rejeté le rapport de l’ONU selon lequel Israël avait enterré des déchets nucléaires au Golan. Il a qualifié le rapport de dépourvu de sens.

Le rapporteur spécial du Conseil des droits de l’Homme (CDH) avait initialement annoncé que lors de cette session de quatre semaines, il publierait pour la première fois sa base de données sur les entreprises faisant affaire avec des colonies de peuplement israéliennes. Israël a conjugué ses forces en coulisse pour empêcher la publication de cette base de données.

parstoday.com