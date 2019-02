😡Palestine : L’occupant israélien expérimente ses armes sur les Palestiniens détenus dans ses geôles

Le régime Macron, des sionistes, même combat qu’Israel, la destruction des Gilets Jaunes

Qods occupé, SANA – Les pratiques de l’occupant israélien à l’encontre des Palestiniens ne se limitent pas aux crimes psychologiques et physiques, mais il a transformé les détenus palestiniens dans ses geôles en des champs d’expérimentation pour tester ses armes et ses médicaments.

Des établissements juridiques palestiniens ont révélé, dans leurs rapports, que l’occupant israélien fait des expérimentations dangereuses sur des milliers de détenus palestiniens dans ses geôles, notamment les enfants, pour tester ses armes et ses médicaments.

Dans une transgression des accords internationaux relatifs à la protection des détenus, l’occupant israélien utilise les enfants pour tester les bombes de gaz toxiques afin de les distinguer des bombes odeurs, ce qui menace leur vie.

Dans une déclaration à SANA, le chef du département des études et de la documentation au comité des affaires des détenus, Abdul Nasser Farwana, a fait savoir que l’occupant israélien mène mensuellement des dizaines d’expérimentations dangereuses des armes sur les détenus, précisant que plus de 6000 expérimentations des médicaments dangereux et mortels avaient été faites annuellement sur les détenues palestiniens.

Il a ajouté que des centaines de détenus avaient été atteints par de différentes maladies, dont le cancer, et les maladies cardiaques et des reins en raison de expérimentations médicales dangereuses, ce qui implique l’intervention de l’organisation mondiale de la Santé et de l’ONU pour mener des enquêtes sur ces crimes et sauvegarder la vie des détenus.

Des établissements palestiniens et internationaux concernés par les droits de l’Homme et s’intéressent aux affaires des détenus ont affirmé que l’occupant israélien exécute des pressions sur les détenus et ignore leurs états, ce qui augmente leur souffrance, menace leur vie et nuit à leur santé.

