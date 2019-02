Face aux Gilets Jaunes : Macron a dit «Ils me tueront peut-être d’une balle, mais jamais d’autre chose»

Dans un ouvrage paru le 21 février, le chef de l’État fait part de ses réflexions sur la crise des Gilets jaunes secouant la France depuis l’automne. Constatant «un gigantesque échec collectif», dont il dit prendre sa part, Emmanuel Macron n’entend pas faiblir: «Ils me tueront peut-être d’une balle, mais jamais d’autre chose», insiste le Président.

Début janvier, en pleine crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a accordé une interview aux journalistes de L’Obs et France Inter, Cécile Amar et Cyril Graziani, auteurs du livre «Le Peuple et le Président», où le locataire de l’Élysée a avoué qu’il n’était pas pour lui question de faiblir.

«Ils me tueront peut-être d’une balle, mais jamais d’autre chose», a-t-il dit.

Dans son entretien le Président a estimé également que le mouvement en question traduisait «un gigantesque échec collectif», dont il a dit prendre sa part.

«Beaucoup de gens avaient honte de leur vie, de ne pas parvenir à s’en sortir malgré leurs efforts. C’est nous qui devons avoir honte. C’est un gigantesque échec collectif, j’en prends ma part. Mais j’ai encore trois ans pour changer cela», a-t-il dit aux journalistes.

Emmanuel Macron admet avoir sous-estimé le mouvement des Gilets jaunes, en y voyant une grogne «plus faible que la plus petite mobilisation contre la réforme de la SNCF».

