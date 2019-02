Le CRIF, le lobby sioniste en France, exige que Macron mette un terme aux manifestations des Gilets jaunes, pourquoi ne pas les exécuter comme Israel le fait en Palestine

La France veut entrer dans une guerre civile!

Le chef d’État français a annoncé que son pays mettrait en œuvre une définition de l’antisémitisme élargie à l’antisionisme, qui selon lui, est une des formes modernes de l’antisémitisme.

Cité par l’AFP, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours lors du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), soulignant que l’antisémitisme s’est développé ces dernières années et que la situation s’est aggravée ces dernières semaines.

« Notre pays, comme d’ailleurs toute l’Europe et la plupart des démocraties occidentales, semble faire face à une recrudescence de l’antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a notamment annoncé le dépôt prochain d’une proposition de loi pour contrer la prolifération des propos racistes et antisémites sur le net en « renforçant la pression sur les opérateurs », a précisé l’AFP.

Selon des informations rapportées, parmi les incidents récents qui ont suscité l’inquiétude d’un nouvel antisémitisme, il y avait une volée d’insultes dirigées contre le philosophe juif Alain Finkielkraut en marge d’une manifestation des Gilets jaunes le 16 février.

En février, les autorités françaises ont signalé une augmentation de 74 % des incidents antisémites en 2018 par rapport à l’année précédente.

La décision annoncée par Emmanuel Macron d’adopter une définition de l’antisémitisme élargie à l’antisionisme intervient alors qu’un grand nombre de juifs dans le monde entier ne croient pas à l’idéologie de sionisme et la combattent. Depuis des dizaines d’années, la négation de l’Holocauste est interdite dans de nombreux pays européens, de même que l’antisémitisme. Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires débouchant sur de lourdes amendes voire des peines de prison. Interdisant toute publication remettant en cause l’Holocauste, la France compte parmi les pays qui punissent avec la plus grande sévérité les historiens révisionnistes.

Le CRIF, principal lobby sioniste en France, exige désormais que le président français, Emmanuel Macron, trouve un moyen de mettre un terme aux manifestations des Gilets jaunes. Dans le même temps, le ministre israélien de l’Immigration a appelé les juifs de France à « rentrer au bercail ».

parstoday.com

Yandex ne voit pas « l’antisémitisme, l’antisionisme » comme vous pouvez l’entendre, comme vous pouvez le percevoir, plutôt comme « une impunité, une colère, une vengeance » contre Israel, les sionistes. Vous devez vous rapprocher du contexte, sentir le sens. Depuis 1948, Israel vole, occupe les terres de Palestine, tue les palestiniens; bombarde la Syrie en toute impunité, rare les condamnations de la France et de la communauté internationale.

Contre les agissements barbares des sionistes, la « vengeance », il n’y a aucun moyen de l’arrêter. Vous le savez, parmi les peuples du monde, chaque humain se sent un peu Palestinien, Syrien. C’est comme ça, ce sont des humains, ils ont une âme, un coeur et vous pouvez rien n’y faire.

Cette Loi est injuste, elle concerne une communauté, et les autres communautés, japonais, chinois, russes, africains…

A quand la Loi sur les églises profanées, Yandex😡.