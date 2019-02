Vladimir Poutine est le nouveau de Gaulle

«Afin que le peuple russe comprenne bien notre message ici, en prenant cette analogie avec l’Histoire de France, il convient de garder Ă l’esprit pourquoi la Russie fut Ă ce point ciblĂ©e dans l’Histoire, et l’est toujours aujourd’hui: parce que la Russie a toujours Ă©tĂ© une menace du mĂȘme type que la France du point de vue des intĂ©rĂȘts anglo-amĂ©ricains, mais une menace potentiellement plus grande par sa taille, ses ressources et sa situation gĂ©opolitique.»

Morad El Hattab, conseiller en investissement stratĂ©gique et auteur de plusieurs ouvrages sur la gĂ©opolitique ou l’Ă©conomie a croisĂ© les trajectoires historiques française et russe. Dans «Vladimir Poutine, le nouveau de Gaulle» (Ă©ditions Perspectives libres), le laurĂ©at du Prix LittĂ©raire pour la Paix et la TolĂ©rance s’est intĂ©ressĂ© aux politiques menĂ©es par les deux hommes. Mais comment rapprocher deux individus que des dĂ©cennies sĂ©parent? Morad El Hattab leur trouve des points communs; aussi bien dans l’exercice du pouvoir que dans son contexte. Entre tentative de refonte du systĂšme monĂ©taire international, souverainisme et volontĂ© d’un monde multipolaire, Morad El Hattab dresse un portrait politique croisĂ© des deux hommes et de l’Histoire de leurs pays. Une Histoire qui a aussi vu l’usure du pouvoir les atteindre. Interview.

Fabien Buzzanca est journaliste formĂ© au CFJ (promo 69). PassĂ© par Challenges, Le Figaro, Nice-Matin et RT France. Co-vainqueur du Prix Explore L’Equipe en 2016.