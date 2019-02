🔴Venezuela: l’armée met en garde les USA

Le porte-avions Abraham Lincoln de la 2e flotte US a fait mouvement avec son groupe naval vers l’Atlantique Ouest

Selon Sputnik, le ministre vĂ©nĂ©zuĂ©lien de la DĂ©fense, Vladimir Padrino Lopez, a dĂ©clarĂ© mardi que si l’opposition cherchait Ă imposer un gouvernement fantoche, « elle devra nous passer sur le corps ».

On se prĂ©pare Ă l’affrontement, tir d’un missile Buk-M2E @cmdtecodai

Il a soulignĂ© que les forces armĂ©es de l’État continueraient d’ĂȘtre stationnĂ©es le long de la frontiĂšre vĂ©nĂ©zuĂ©lienne pour contrecarrer d’éventuelles menaces territoriales.

S’exprimant sur la situation des officiers supĂ©rieurs du pays, le ministre a soulignĂ© qu’ils restaient « obĂ©issants et subordonnĂ©s » au gouvernement du prĂ©sident vĂ©nĂ©zuĂ©lien Nicolas Maduro.

Hier, le prĂ©sident amĂ©ricain, Donald Trump, a menacĂ© les militaires vĂ©nĂ©zuĂ©liens en dĂ©clarant qu’ils mettaient leur vie et leur avenir en danger en dĂ©fendant Nicolas Maduro.

S’adressant Ă des Ă©tudiants de la Florida International University de Miami, Trump a prĂ©tendu qu’il cherchait un transfert pacifique du pouvoir au Venezuela tout en affirmant que « toutes les options sont sur la table. Cette question concerne non seulement le Venezuela mais Ă©galement le Nicaragua et Cuba ».

Le prĂ©sident vĂ©nĂ©zuĂ©lien, Nicolas Maduro, a annoncĂ© lundi que 300 tonnes d’aide humanitaire arriveraient mercredi de Russie, ajoutant que l’envoi d’une aide de Washington, attendue par Juan Guaido, le samedi 23 fĂ©vrier n’était rien de plus qu’un « show politique » et un « attrape-nigaud ».

Trump s’est quant Ă lui une fois de plus mĂȘlĂ© des affaires des autres pays en affirmant que le gouvernement lĂ©gitime et Ă©lu de Maduro allait laisser sa population mourir de faim au lieu d’accepter une aide via la Colombie.

Le chef de l’opposition vĂ©nĂ©zuĂ©lienne Juan Guaido, qui s’était dĂ©jĂ dĂ©clarĂ© prĂ©sident par intĂ©rim du pays, a appelĂ© les forces armĂ©es vĂ©nĂ©zuĂ©liennes Ă changer de camp, donnant Ă l’armĂ©e sept jours pour le faire.

Le 23 janvier, Guaido, prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale contrĂŽlĂ©e par l’opposition, s’est proclamĂ© prĂ©sident par intĂ©rim. Il fut presque immĂ©diatement reconnu par les États-Unis et ses alliĂ©s. La Russie, la Chine, l’Iran et le Mexique entre autres États, ont exprimĂ© leur soutien Ă Maduro, Ă©lu dĂ©mocratiquement et qui a Ă son tour accusĂ© Washington d’avoir orchestrĂ© un coup d’État contre lui.

Le porte-avions de classe Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) et les navires de son groupe d’attaque, le croiseur de missiles guidĂ©s de classe Ticonderoga USS Leyte Gulf (CG 55) et les navires affectĂ©s Ă la 2e Flotte : les destroyers de missiles guidĂ©s de classe Arleigh Burke USS Bainbridge (DDG 96), USS Gonzalez (DDG 66), USS Mason (DDG 87), et USS Nitze (DDG 94). La frĂ©gate de la marine espagnole ESPS MĂ©ndez NĂșñez (F 104), de classe Álvaro de Bazan, opĂšre Ă©galement avec le CSG 12. navy.mil

