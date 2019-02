😡Gaspard Gantzer voudrait tester le QI des Gilets Jaunes, il faut arrêter la fumette lol

On peut ĂȘtre intelligent et ne pas savoir, comment cuire un oeuf?

Pas grand monde chez les Gilets jaunes «si on faisait des tests de QI Ă l’entrĂ©e», selon Gantzer

L’ancien chef de la communication de François Hollande s’est exprimĂ©, avec un peu de mĂ©pris, sur les Ă©pisodes de violence qui ont Ă©maillĂ© les mobilisations des Gilets jaunes. Il a notamment commentĂ© les insultes adressĂ©es Ă Ingrid Levavasseur.

Ce 18 fĂ©vrier sur le plateau de la chaĂźne tĂ©lĂ©visĂ©e C News, l’ex-conseiller de François Hollande, Gaspard Gantzer, Ă©tait invitĂ© Ă dĂ©battre sur le thĂšme de «l’escalade de la violence» dans le contexte de la mobilisation du mouvement citoyen des Gilets jaunes. Lors de sa premiĂšre intervention, il a ainsi dĂ©butĂ© : «J’ai toujours fait attention Ă mon langage pour commenter ce qui se passait avec les Gilets jaunes, mais lĂ […] on a franchi la cote d’alerte.»

«Ils ont le droit de manifester, mĂȘme s’ils sont cons malheureusement»

Une demi-heure aprĂšs le dĂ©but de l’Ă©mission, l’ancien haut fonctionnaire a notamment Ă©changĂ© avec l’ancien Gilet jaune et fondateur du parti Mouvement alternatif citoyen (MAC), Hayk Shahinyan, au sujet d’une scĂšne filmĂ©e le 17 fĂ©vrier Ă Paris, qui montre Ingrid Levavasseur, figure contestĂ©e au sein du mouvement des Gilets jaunes, se faire insulter par plusieurs manifestants. «Une fois qu’on a dit que les gens peuvent manifester, on ne peut pas trier entre les manifestants, c’est justement ça la beautĂ© de la dĂ©mocratie», a-t-il estimĂ© d’emblĂ©e. Mais, alors que son interlocuteur affirmait ne pas se reconnaĂźtre dans les agissements de certains Gilets jaunes, qu’il a appelĂ© à «exfiltrer de la manifestation», Gaspard Gantzer lui rĂ©pond : «Ils ont le droit de manifester, mĂȘme s’ils sont cons malheureusement […] C’est ça qui est dramatique», avant d’ajouter : «Si on faisait des tests de QI Ă l’entrĂ©e des manifestations, [il n’]y aurait pas grand monde.» Une remarque visiblement adressĂ©e Ă l’attention du mouvement citoyen, puisque Gaspard Gantzer enchaĂźne, en pointant du doigt l’Ă©cran qui diffuse les images de Gilets jaunes prenant Ă partie Ingrid Levavasseur : «Excusez-moi, quand je vois ce genre d’images-lĂ , je pense que je suis obligĂ© d’ĂȘtre dur.» Et d’assurer qu’il ne parle pas de «tout le monde».

OH LA BOULETTE – C’est l’histoire du nouveau taulier de la communication prĂ©sidentielle rattrapĂ© le jour de sa prise de fonctions par une vieille photo. Une vieille photo de lui, publiĂ©e sur son mur Facebook public, oĂč on le voit fumer une drĂŽle de cigarette qui ressemble fortement Ă un joint. InterrogĂ© ce jeudi 24 avril par le Lab, Gaspard Gantzer assure n’avoir « aucune idĂ©e » de la substance prĂ©sente dans sa cigarette. Avril 2014 lelab.europe1.fr

Fumer du cannabis peut-il diminuer les facultĂ©s intellectuelles du consommateur? Les sensations positives recherchĂ©es, comme la dĂ©tente ou l’euphorie, lors de la prise de cannabis sont rĂ©vĂ©latrices de modifications du fonctionnement cĂ©rĂ©bral. Ces derniĂšres englobent encore d’autres effets, non dĂ©sirĂ©s ceux-lĂ , comme les problĂšmes de mĂ©moire ou le manque d’attention. Dans le cas d’une consommation de cannabis effectuĂ©e tĂŽt dans l’adolescence et de façon importante, cette diminution rĂ©elle de certaines facultĂ©s intellectuelles pourrait s’avĂ©rer permanente.

Le cannabis agit sur la chimie du cerveau

Parmi les nombreux produits naturels contenues dans la plante, c’est le tĂ©trahydrocannabinol, encore appelĂ©e THC, qui est la molĂ©cule Ă caractĂšre psychotrope. Se substituant Ă des substances rĂ©gulatrices – les endocannabinoĂŻdes- produites naturellement par l’organisme, elle interfĂšre avec un type particulier de rĂ©cepteurs situĂ©s dans plusieurs parties du cerveau.

De la sorte, la prise de cannabis procure l’euphorie et la relaxation, une intensification des expĂ©riences sensorielles telles que l’absorption de nourriture, le visionnage d’images ou bien l’écoute de la musique. Elle entraine encore une diminution de la sensation de douleur ou des nausĂ©es. Mais aussi une perturbation de l’appĂ©tit et du comportement psychomoteur. stop-cannabis.ch