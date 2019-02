Direct Acte 14 : La colère des Gilets Jaunes, la Justice de Macron frappe Eric Drouet, tandis que Benalla court toujours

Ce week-end marquera les trois mois du mouvement historique des Gilets jaunes débuté le 17 novembre 2018. Des mobilisations sont prévues dans tout le pays, comme chaque samedi.

Le hashtag #StopGiletsJaunes est un excellent moyen pour aller sentir toute la #haineDeClasse qui est l’essence du #macronisme.

L’abject #mépris pour les faibles, les petits, les riens, craché sans complexes par ceux qui se croient tellement plus intelligents et plus importants.

— Bassounov (@Bassounov) 16 février 2019