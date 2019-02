Sochi, Russie : Vladimir Poutine rencontre ses amis, Hassan Rouhani et Recep Tayyip Erdogan

Poutine pourrait faire parler la poudre sur le fief terroriste d’Idlib, par s es missiles Kalibr de ses sous-marins et navires de guerre en Méditerranée

Je suggère d’examiner les mesures pratiques que la Russie, la Turquie et l’Iran pourraient prendre ensemble pour éradiquer complètement le bastion terroriste à Idlib – Vladimir Poutine

Le Président Vladimir Poutine rencontre le Président de l’Iran Hassan Rouhani et le Président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan

La quatrième réunion trilatérale des chefs d’État, garants du processus d’Astana visant à faciliter le règlement du conflit syrien, s’est tenue à Sochi.

L’ordre du jour des pourparlers entre Vladimir Poutine, le Président de la République islamique d’Iran Hassan Rouhani et le Président de la République turque Recep Tayyip Erdogan prévoit de nouvelles étapes communes vers un règlement à long terme en République arabe syrienne.

A l’issue de la réunion, les chefs d’Etat ont adopté une déclaration commune et donné une conférence de presse.

Président de la Russie Vladimir Poutine : Chers collègues, amis, M. Rouhani, M. Erdogan,

Tout d’abord, je voudrais vous remercier d’avoir accepté notre invitation et d’être venu à Sochi pour discuter des actions futures de la Russie, de l’Iran et de la Turquie concernant la question syrienne.

Dans le cadre du processus d’Astana, lancé il y a deux ans, nous avons réussi à créer un mécanisme vraiment efficace de contacts directs entre le gouvernement syrien et l’opposition armée. Astana et Sochi ont accueilli 11 réunions avec la participation de délégations russes, iraniennes et turques, ainsi que des parties syriennes, des observateurs internationaux et des représentants des Nations Unies. Ces réunions ont facilité les progrès vers un règlement de paix en République arabe syrienne. Actuellement, un cessez-le-feu est observé presque partout en Syrie et le niveau de violence diminue progressivement. C’est certainement un résultat positif que nous avons obtenu ensemble.

Le format d’Astana a jeté les bases d’un processus durable et viable de règlement politique et diplomatique de la crise syrienne fondé sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les Syriens eux-mêmes ont accepté de lancer le processus lors du Congrès de dialogue national syrien ici à Sochi en janvier 2018. Nos diplomates, en coordination avec les partis syriens et l’ONU, ont fait un très bon travail pour la composition du Comité constitutionnel. Il est important que le comité commence ses travaux le plus tôt possible.

Nous devons également nous mettre d’accord sur la manière d’assurer la désescalade finale à Idlib. Nous gérons le cessez-le-feu dans la province, mais cela ne signifie pas que nous devons accepter la présence de groupes terroristes à Idlib. C’est la raison pour laquelle je suggère d’examiner les mesures pratiques que la Russie, la Turquie et l’Iran pourraient prendre ensemble pour éradiquer complètement le bastion terroriste.

Nous devons également discuter de l’évolution possible de la situation dans le nord-est de la Syrie, compte tenu des déclarations bien connues des responsables américains concernant le retrait éventuel des troupes américaines de ce pays. Le mois dernier, le président Erdogan et moi-même avons discuté de cette question à Moscou et avons convenu que les problèmes de sécurité dans le nord-est de la Syrie ainsi que dans d’autres parties du pays doivent être traités uniquement sur la base du plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la république.

L’aide humanitaire à la Syrie mérite une attention constante. La Russie, l’Iran et la Turquie déploient des efforts conjoints pour rétablir une vie normale dans le pays et aider les Syriens à reconstruire après la guerre. Il y a déjà des résultats concrets. Rien qu’au cours des six derniers mois, 130 000 réfugiés syriens ont réussi à rentrer chez eux en toute sécurité. Des conditions ont été créées pour que l’aide humanitaire puisse accéder en toute sécurité et sans restriction aux districts touchés par la guerre. Le nombre de Syriens incapables de recevoir une telle aide représente un tiers de ce qu’il était. Néanmoins, environ 500 000 personnes ont encore besoin d’aide. Nous espérons que l’ensemble de la communauté internationale, en particulier l’ONU et ses agences spécialisées, s’impliquera plus activement dans la fourniture d’un soutien à tous les Syriens d’une manière non politisée et sans conditions préalables.

Chers collègues, je voudrais exprimer ma confiance que les pourparlers d’aujourd’hui seront productifs et que les accords auxquels nous parviendrons serviront au rétablissement de la paix et de la sécurité en République arabe syrienne, renforceront sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale et apporteront une contribution significative à la stabilité au Moyen-Orient en général.

Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole au Président de l’Iran, Hassan Rouhani, puis au Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Je suis certain que notre réunion d’aujourd’hui se tiendra dans une atmosphère positive et produira les résultats dont nous avons tous besoin, ainsi que la région et le peuple syrien.

Je vous remercie de votre attention..

Vladimir Poutine

