Le président Poutine annonce le développement du nouveau bombardier stratégique russe Tu-160

Tout fonctionne comme sur des roulettes, ce qui est excellent – Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a confirmé que la Russie a terminé le développement du bombardier stratégique supersonique lourd Tu-160 et que la nouvelle arme était prête à entrer en service dans l’armée du pays.

« Nous venons de mettre en œuvre un brillant projet à Kazan : nous avons essentiellement créé une nouvelle machine, le bombardier stratégique supersonique Tu-160, pour les forces armées. » Poutine a déclaré lors d’une réunion avec le public à Kazan mardi.

« Nous avons ajusté non seulement le bombardier lui-même, mais également ses armes. Tout fonctionne comme sur des roulettes, ce qui est excellent », a ajouté Poutine dans un communiqué à Kazan.

« Et maintenant, la Russie devrait chercher à construire un avion supersonique commercial », a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

Le TU-160, également connu sous le nom de White Swan [Cygne blanc], est le plus grand et le plus lourd des avions supersoniques à aile à balayage variable et le plus grand et le plus lourd avion de combat jamais piloté.

Le ministère russe de la Défense a annoncé en 2018 que l’usine d’aviation de Kazan a commencé la production de la nouvelle génération de bombardiers stratégiques « Tu-160 ».

La prochaine génération de ces bombardiers, selon le ministère, portera le nom de « Tu-160 M2M », qui sera plus efficace que les versions existantes de 60%, et sera équipée de radars modernes et de systèmes de guidage de haute précision, et sera couverte de matériaux spéciaux pour la rendre invisible aux radars ennemis.

Les bombardiers Tu-160 actuels peuvent parcourir plus de 8 000 kilomètres et transporter 40 tonnes de munitions diverses telles que des missiles de croisière X-101 et X-555, ainsi que divers types de bombes guidées et à fragmentation et de missiles guidés à ogives nucléaires..

Missiles Kh-101 et Kh-555

