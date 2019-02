Assange est un “vrai héros” qui fait peur aux gouvernements occidentaux – Roger Waters

WikiLeaks a contribué à exposer au monde les machinations cachées des vrais criminels dans notre société – Roger Waters

La situation de Julian est désastreuse : Roger Waters lance un cri de ralliement pour l’asile Assange en Australie

Le fondateur et militant politique de Pink Floyd, Roger Waters, a approuvé les prochaines manifestations politiques de soutien au fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui auront lieu en mars dans son Australie natale.

Waters, 75 ans, a qualifié d' »épouvantable » l’emprisonnement d’Assange pendant près de sept ans à l’ambassade d’Equateur à Londres, tout en qualifiant l’éditeur de « trésor national… d’immense influence et d’importance sur la scène mondiale ».

Des rassemblements Pro-Assange sont prévus à Sydney le 3 mars et à Melbourne le 10 mars.

.@PinkFloyd co-founder @RogerWaters releases statement calling to #FreeAssange, calls for demonstrations in Australia on March 3 and March 10 https://t.co/ylhyHsyO0f pic.twitter.com/VOMIVJwXYg — Defend Assange Campaign (@DefendAssange) 11 février 2019

Dans la lettre adressée au Parti socialiste australien pour l’égalité, M. Waters a qualifié M. Assange de « véritable héros » tout en félicitant le fondateur de Wikileaks pour son travail qui a révélé les méfaits des gouvernements occidentaux, ajoutant qu’il « leur fait peur ».

La communauté militante craint que M. Assange ne soit extradé vers les États-Unis pour avoir divulgué des milliers de documents classifiés concernant les activités américaines en Irak et en Afghanistan, s’il sortait de l’ambassade.

Waters a poursuivi en disant que WikiLeaks « a contribué à exposer au monde les machinations cachées des vrais criminels dans notre société : les oligarques, qui dans leur quête insatiable de plus en plus de richesse, détruiraient la planète où nous vivons ».

Il a en outre affirmé qu’Assange a besoin d’être protégé contre les « attaques injustifiées et illégales » des gouvernements occidentaux « déterminés à le détruire ». Il a également pris pour cible le président équatorien Lenín Moreno qui, selon lui, « se montre plus sensible aux pressions insidieuses des Etats-Unis ».

M. Waters s’est fortement engagé dans l’activisme politique pendant de nombreuses années et est un défenseur connu des droits de l’homme des Palestiniens, ainsi qu’un critique de l’impérialisme américain et de l’intervention dans les conflits étrangers, qualifiant récemment les affaires récentes au Venezuela de « coup de Trump ».

rt.com

Adaptation Yandex