Direct Acte 13 : les Gilets jaunes à nouveau dans les rues aux quatre coins de la France

Des gilets jaunes partout, le président Macron fait une drôle de tête

Les Gilets jaunes se rassemblent dans plusieurs villes de France pour le treizième samedi consécutif. Outre les revendications traditionnelles du mouvement comme le RIC, certains manifestants dénoncent la loi anticasseurs.

francais.rt.com

13h45 Plusieurs personnes ont tenté de pénétrer dans le périmètre de l’Assemblée nationale en passant par des palissades, selon des images diffusées par le journaliste Clément Lanot. Un manifestant serait gravement blessé.

14h30 Foyer de la contestation depuis le début du mouvement, la ville de Toulouse accueille encore de nombreux Gilets jaunes à l’occasion de l’acte 13.

Acte XIII des #giletsjaunes à Marseille. Le cortège remonte la Canebière. pic.twitter.com/Dx2yuf5a75 — France Bleu Provence (@bleuprovence) 9 février 2019

14h30 A Marseille, le cortège remonte la Canebière dans une ambiance bon enfant.

15h40 Comme aux quatre coins du pays, des Gilets jaunes défilent à Limoges en Haute Vienne.

15h50 Des milliers de Gilets jaunes manifestaient dans le centre de Toulouse, un des bastions du mouvement, en scandant «on n’est pas fatigués» ou encore «Gilets jaunes en colère, libérez nos prisonniers». Les manifestants se sont rassemblés sous un soleil printanier au métro Jean-Jaurès avant de prendre un boulevard ceinturant le centre historique de la Ville rose.

«Révolution ou Lexomil?», pouvait-on lire sur une pancarte. «Toulouse, soulève toi», était-il écrit sur une autre.

Le blessé a reçu des soins de «street medics» avant d’être confié à des ambulanciers puis hospitalisé.

Selon l’AFP, la blessure aurait été causée par une «grenade de désencerclement» lancée par les forces de l’ordre.

16h00 A Paris, un cocktail molotov explose à proximité d’agents des forces de l’ordre, rue de Vaugirard.

Une figure des Gilets jaunes, Éric Drouet a annoncé sur Facebook qu’«aucune manifestation n’a été déclarée pour samedi car ceux qui déclarent en ont marre que les manifestations se finissent toujours de la même manière». L’homme sera notamment jugé la semaine prochaine par le tribunal correctionnel de Paris pour «organisation d’une manifestation non déclarée».

Le Gilet jaune blessé à l’œil le 26 janvier, Jérôme Rodrigues, a également déclaré sur Facebook que les rassemblements à Paris ne seront plus déclarées «par décision collective» car «la liberté de circuler, la liberté de manifester, la liberté d’expression […] sont bafouées par le gouvernement».

Maxime Nicolle, connu également sous le pseudonyme de FlyRider, a annoncé qu’il sera ce samedi à Nice et a appelé les Gilets jaunes à se rassembler le matin devant le stade Allianz Riviera.

Néanmoins, des évènements sur Facebook invitent les protestataires à se rassembler à Paris ce matin sur les Champs-Élysées, place de l’Étoile, sous l’Arc de Triomphe.

Des manifestations sont en outre prévues à Rennes, à Lorient, à Brest, à Nantes, à Rouen, à Bordeaux, à Caen, à Toulouse, à Lyon ainsi que dans d’autres villes.

Selon un sondage YouGov publié jeudi 7 février, 64% des Français soutiennent le mouvement, et 77% le jugent «justifié».

16h30 Maxime Nicolle, accompagné d’une trentaine de Gilets jaunes, s’est vu bloqué à Menton et n’a pas pu accéder à la frontière italienne, a indiqué BFM TV. Les accès ont été bloqués par les forces de l’ordre.

16h30 Le long du passage des Gilets jaunes à Paris, on observe une Porsche en fumée rouge avec les vitres brisées.

16h45 La police a déployé un canon à eau à Toulouse pour repousser les manifestants, qui se trouvent place du Capitole.

DIRECT 🇫🇷 Gilets jaunes à Paris : Une voiture a été incendiée à proximité du Champ-de-Mars. (images @RemyBuisine) #ActeXIII Suivez notre direct ➡ https://t.co/jDLFRLRweg pic.twitter.com/7J6P1Dus02 — Actu17 (@Actu17) 9 février 2019

16h50 La tension est forte à proximité du Champ-de-Mars à Paris, où une voiture a été incendiée et des feux de poubelles ont été allumés.

16h50 A Bordeaux, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, notamment place de la Bourse, a annoncé France Bleu Gironde.

17h00 Paris Plus de 20km déjà marché, cortège de milliers de gilets jaunes dans la capitale.

Alerte Info – Un véhicule de la mission Vigipirate est actuellement en feu sous la Tour Eiffel. #ActeXIII #ACTE13 pic.twitter.com/uhalXnFAhU — Remy Buisine (@RemyBuisine) 9 février 2019

17h00 Un véhicule du dispositif Vigipirate a été incendié sous la Tour Eiffel.

17h00 Des milliers de manifestants à Marseille et Montpellier

Plusieurs milliers de Gilets jaunes ont défilé samedi à Marseille et Montpellier, selon l’AFP. A Marseille, ils étaient 1.500 selon la police au plus fort de la manifestation, dans une ambiance plutôt festive. À Montpellier, environ 1.500 manifestants sont partis de la Place de la Comédie vers 14h30, sous des banderoles: «Macron, rends l’ISF», «tous unis pour la démocratie et la solidarité».

17h10 Voitures brûlées, poubelles incendiées, gaz lacrymogène et fumigènes accompagnent leur passage à l’approche de la soirée.