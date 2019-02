Mr. Luigi di Maio vous renvoie l’ambassadeur de France à Rome avec les migrants que vous avez envoyé en Italie😅😂🤣

La France a rappelé son ambassadeur à Rome à l’issue d’une réunion entre le vice-Premier ministre italien et les dirigeants du mouvement français de protestation des Gilets Jaunes qui ont appelé à la démission du président français Emmanuel Macron.

Luigi di Maio, vice-Premier ministre italien et leader du mouvement 5 étoiles anti-établi, a salué hier sur Twitter le « vent du changement à travers les Alpes » après avoir rencontré les militantes Cristophe Chalencon et Ingrid Levavasseur des gilets jaunes.

Dans une déclaration sur cette décision, le ministère français des Affaires étrangères a accusé les responsables italiens d’avoir fait pendant des mois des « déclarations scandaleuses » et des « attaques répétées et sans fondement ».

La déclaration disait que les attaques étaient sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. « Avoir des désaccords est une chose, mais manipuler la relation à des fins électorales en est une autre.

« Toutes ces actions créent une situation grave qui soulève des questions sur les intentions du gouvernement italien à l’égard de la France », a-t-il ajouté, indiquant clairement que Paris est de plus en plus préoccupé par le soutien de Di Maio et Salvini au mouvement de protestation et à ses éventuelles ramifications.

Une querelle diplomatique a éclaté entre Paris et Rome sur les expressions répétées de soutien aux protestations des hauts responsables italiens. M. Di Maio, Matteo Salvini, a déclaré cette semaine que les Français « pourraient se libérer d’un président terrible » en mai après les élections européennes.

Chalencon et Levavasseur prévoient eux-mêmes de se présenter à ces élections, selon les médias français.

En réponse à la décision de rappeler l’ambassadeur, Salvini a pris un ton plus diplomatique, disant qu’il serait heureux de rencontrer Macron pour discuter des tensions récentes et que l’Italie ne veut pas se brouiller avec la France.

Il a toutefois ajouté que la France doit cesser de renvoyer les migrants en Italie et de procéder à de longs contrôles de sécurité qui bloquent le trafic à la frontière.

Macron is throwing a tantrum over Italy meeting with the #YellowVests protesters. This is the same man who thinks he has the right to interfere in the sovereign affairs of Libya, Syria and now Venezuela.

Mind-blowing hypocrisy. #GiletsJaunes https://t.co/kWwYA7gTpu

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 7 février 2019