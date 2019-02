Venezuela : Laissez le peuple vénézuélien tranquille : Roger Waters qualifie les actions américaines de « folie »

L’ancien leader des Pink Floyd, Roger Waters, s’en est pris au gouvernement américain pour avoir détruit la « vraie démocratie » au Venezuela, appelant à mettre fin au « coup d’Etat de Trump » dans ce pays d’Amérique latine.

Le légendaire musicien de rock a exprimé son indignation face à la façon dont les États-Unis traitent le Venezuela sur Twitter et Facebook, exigeant que Washington laisse les gens là-bas tranquilles.

« Ils ont une vraie démocratie, arrêtez d’essayer de la détruire pour que le 1% puisse piller leur pétrole », a écrit dimanche l’ancien bassiste et co-voix de Pink Floyd. Il a également publié un dépliant intitulé « Stop Trump’s coup d’Etat au Venezuela », qui appelait à une « manifestation d’urgence » devant la mission américaine auprès de l’ONU à New York..

A note from Roger:

THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.

US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV

— Roger Waters (@rogerwaters) 3 février 2019