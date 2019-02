António Guterres, Venezuela : L’ONU ne reconnaît que Maduro comme président légitime

Maduro 1 – Macron 0

Moscou et Pékin sont allés jusqu’à bloquer un projet de déclaration pro-Guaidó de Washington lors d’une réunion du Conseil de sécurité

L’ONU refuse de prendre position en faveur du putschiste Juan Guaidó et affirme qu’au Venezuela elle agit en coordination avec le gouvernement reconnu par les pays membres.

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a confirmé jeudi que les Etats de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) et du Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSC) reconnaissent Nicolás Maduro comme président constitutionnel et légitime du Venezuela.

Pour cette raison, le fonctionnaire a refusé de se positionner en faveur des intérêts du député de l’Assemblée nationale (AN) -méprisant-, Juan Guaidó, qui s’est proclamé le 23 janvier dernier « président en charge » de manière inconstitutionnelle.

Le chef de l’opposition a écrit à António Guterres samedi dernier, le 26 janvier, demandant la mise en place de « mécanismes de soutien » pour faire face à ce qu’il a appelé la « crise humanitaire » en République bolivarienne.

Dans sa réponse, Dujarric a affirmé que l’ONU « est prête à accroître ses activités humanitaires et de développement au Venezuela », mais que pour cela elle « a besoin du consentement et de la coopération du gouvernement », en référence à Maduro, le seul qu’elle reconnaît.

Le porte-parole a souligné que la reconnaissance des gouvernements n’est pas une fonction du Secrétaire général de l’ONU, mais des États membres, et que dans ses relations avec les États membres, elle respecte « les décisions » de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

En outre, il a réitéré sa volonté d’aider à trouver une solution politique à la crise déclenchée dans le pays hispanique.

Quant à la détention au Venezuela de trois journalistes de l’agence de presse espagnole Efe, M. Dujarric a estimé qu’il était « crucial » que les journalistes « puissent reporter librement et que leurs droits soient pleinement respectés », au Venezuela comme dans tout autre pays.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a blâmé jeudi les médias pour ces arrestations, les accusant d’avoir envoyé des employés sans se conformer à la loi pour « faire ensuite un scandale » contre le gouvernement. Le directeur de l’agence Efe a informé dans son compte Twitter de la libération des détenus.

Le porte-parole de l’ONU s’est également félicité de l’initiative du Mexique et de l’Uruguay d’organiser une réunion internationale dans le but de lancer un dialogue politique au Venezuela.

« De toute évidence, la communauté internationale peut jouer un rôle clé pour faciliter la conclusion d’accords inclusifs », a déclaré le porte-parole, avant d’expliquer que les détails sont toujours attendus et que « António Guterres rencontrera les représentants des deux pays » dans les prochains jours. Selon la presse, la réunion aura lieu le 7 février dans la capitale uruguayenne, Montevideo.

Le Venezuela connaît des jours de grande turbulence en raison de l’autoproclamation de Guaidó en tant que président par intérim, avec l’appui des États-Unis, malgré le fait que Maduro, légalement élu aux urnes, a commencé son second mandat le 10 janvier.

Bien que certains pays occidentaux et latino-américains alliés à Washington aient reconnu Guaidó, d’autres comme la Bolivie, Cuba, le Mexique, la Russie, l’Iran, la Chine, la Turquie et la Syrie ont annoncé leur soutien total au gouvernement vénézuélien. Moscou et Pékin sont allés jusqu’à bloquer un projet de déclaration pro-Guaidó de Washington lors d’une réunion du Conseil de sécurité..

