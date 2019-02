Téhéran peut détruire «Israël» en «trois jours», dit le général Salami

Le général a averti les sionistes qu’une nouvelle guerre entraînerait la fin d’Israël, de sorte qu’ils ne trouveront pas assez de tombes pour enterrer leurs morts – Général Hossein Salami, Iran

La Russie, la Syrie, le Hezbollah, le Hamas avaient aussi menacé Israel

Un haut responsable militaire iranien a déclaré jeudi que son pays avait développé une «capacité stratégique» pour «détruire Israël».

«Nous les avertissons [les sionistes] que si une nouvelle guerre éclatait, cela entraînerait leur fin», a déclaré le général Hossein Salami, numéro deux du Corps des gardes de la révolution, lors d’une conférence à Mashhad, en Iran, selon l’agence de presse Tasnim.

«L’Iran a averti l’entité sioniste de ne pas jouer avec le feu, car ils seront détruits avant que les États-Unis ne les aident», a-t-il ajouté.

Le général a renchéri, promettant qu’une nouvelle guerre «entraînerait une défaite d’Israël en trois jours, de sorte qu’ils ne trouveront pas assez de tombes pour enterrer leurs morts».

Mardi, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Shamkhani, a averti que les combattants du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais étaient prêts à faire vivre un «enfer» à l’entité sioniste.

«C’est un déshonneur absolu pour les sionistes quand (…) des centaines de kilomètres de tunnels sont creusés sous leurs pieds et que les forces de résistance à Gaza et au Liban disposent de missiles d’une précision extrême, et sont prêtes à répondre à tout comportement insensé d’Israël en lui faisant vivre un enfer», a-t-il déclaré.

Lundi, le même général Salami avait déclaré que la stratégie de l’Iran était d’effacer à terme «Israël» de la «carte politique mondiale», selon la télévision publique iranienne.

«Nous annonçons que si Israël entreprend de nous faire la guerre, cela débouchera sur son élimination et sur la libération des territoires occupés. Les Israéliens n’auront même pas de cimetière en Palestine pour enterrer leurs corps», avait-il déjà affirmé.

Le Renseignement américain, Dan Coats, a avertit que si Israël poursuit ses attaques contre l’Iran en Syrie, l’Iran finira par réagir par la force.

