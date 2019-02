Benalla, ce que révèle Médiapart : Le président Macron dit “Tu vas les bouffer”

État de Droit ou République Bananière! Quant un « gilets jaunes » prend 4 mois ferme pour avoir jeter un pot de rillettes sur les forces de l’ordre

Ce que révèle Médiapart. Dans l’enregistrement de la rencontre, on entend Alexandre Benalla se vanter du soutien de la présidence, citant notamment un SMS d’Emmanuel Macron. « Truc de dingue, le ‘patron’, hier soir il m’envoie un message, il me dit : ‘Tu vas les bouffer. Tu es plus fort qu’eux, c’est pour ça que je t’avais auprès de moi. Je suis avec Isma [Ismaël Emelien, conseiller spécial du président], etc., on attend Le Monde, machin, etc.' » Relancé par Vincent Crase, il ajoute : « Il fait plus que nous soutenir (…) Il est comme un fou (…) C’est énorme quand même. » Alexandre Benalla assure en outre avoir le soutien de « Madame », à savoir Brigitte Macron, ainsi que celui d’Ismaël Emelien, conseiller spécial du président de la République, qui le « conseille sur les médias et compagnie », assure-t-il.

La république bananière est un état peu développé, dont l’économie repose sur les richesses naturelles, géré par un pouvoir autoritaire et corrompu soumis à des intérêts étrangers.

