La France déclare que les combattants de Daech seront poursuivis et emprisonnés

By Wladimir van Wilgenburg

La France affirme que les combattants de L’Etat islamique seront poursuivis et emprisonnés s’ils sont expulsés par des Kurdes syriens

ERBIL, Kurdistan 24 – Un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères et européennes a déclaré mercredi que si les forces kurdes syriennes expulsaient des combattants de l’Etat islamique vers la France, ils seraient remis aux autorités judiciaires.

Près de 130 citoyens français qui ont rejoint l’Etat islamique et sont actuellement détenus en Syrie pourraient être renvoyés chez eux dans les prochaines semaines par le gouvernement français, ont rapporté les médias français mardi.

Le porte-parole n’a pas confirmé le rapport mais a déclaré que « si les forces détenant ces combattants français décidaient de les expulser en France, ils seraient immédiatement remis aux autorités judiciaires « .

« Ces individus ont volontairement rejoint une organisation terroriste qui combat dans le Levant, a commis des attentats en France et continue de nous menacer. »

Toutefois, Donatella Rovera, conseillère principale d’Amnesty International pour la réponse aux crises, a déclaré que cette évolution était irréaliste.

Rovera a déclaré que les autorités kurdes du nord-est de la Syrie « n’ont aucun moyen de déporter ces personnes « .

« La France et d’autres pays devraient reprendre leurs terroristes, a-t-elle tweeté.

Entre-temps, le porte-parole du gouvernement français a confirmé que les Forces démocratiques syriennes SDF « détiennent actuellement des combattants terroristes étrangers, dont des ressortissants français, dans le nord-est du pays ».

Cependant, le porte-parole n’a pas pu confirmer le « chiffre de 130 jihadistes avancé » par le média français BFM qui a été le premier à relayer la nouvelle.

« A la lumière de l’évolution de la situation militaire dans le nord-est de la Syrie et des décisions américaines, et afin d’assurer la sécurité des Français, nous explorons toutes les options afin d’empêcher ces individus potentiellement dangereux de s’échapper ou de se disperser », a déclaré le porte-parole.

Le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, n’a pas non plus confirmé le rapport dans une interview qu’il a donnée à BFM mardi. Cependant, il a dit que « les djihadistes français qui reviennent, s’ils reviennent, nous les mettrons en prison. »

Castaner a également suggéré que le retrait des troupes américaines de Syrie entraînerait la libération de certains combattants de l’État islamique détenus par les FDS.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme SOHR, au moins 78 femmes et enfants français ont récemment été retrouvés dans la dernière poche de l’État islamique de la province de Deir Ezzor.

Soixante-cinq autres personnes ont déjà été évacuées des zones contrôlées par l’État islamique et restent sous la garde des Kurdes.

« Laisser les citoyens français dans cette région très instable sous la garde de l’Etat irakien, ou d’un groupe comme les YPG [Unités de protection du peuple], c’est balayer le problème sous le tapis », a déclaré Wassim Nasr, un expert des médias de France 24 sur les mouvements jihadistes, à Kurdistan 24.

« S’ils sont citoyens français, ils devraient être sous l’autorité de l’État français, et non être laissés en Syrie ou en Irak.. »

