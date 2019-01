Les F-18 américains humiliés par deux avions de combat russes Soukhoï Su-35

Un F-15 japonais est venu à la rescousse pour soutenir les F-18! Banzai!🤓😅😂

Deux avions de combat russes Soukhoï Su-35 ont réussi à prendre le dessus sur deux avions de chasse F-18 de l’US Navy.

Les médias russes ont publié, le lundi 28 janvier, une série de photos montrant deux F-18 américains dans la ligne de mire de deux Soukhoï Su-35 russes.

Une source qui dit représenter l’un des pilotes d’avion de chasse russe a déclaré que les deux Soukhoï Su-35 russes ont suivi et humilié les avions américains jusqu’à ce qu’un F-15 japonais entre en jeu pour soutenir les F-18.

Les commentateurs russes ont estimé que cet incident prouvait la supériorité aérienne de la Russie et constituait une véritable humiliation pour les Américains.

Des sources concordantes russes avaient précédemment déclaré que l’aviation russe avait pris le meilleur sur un chasseur furtif américain de type F-22 dans un combat aérien similaire — un scénario de combat impliquant des virages à courte distance et des manœuvres — au-dessus de la Syrie. L’incident de lundi a eu lieu dans une région située dans l’Extrême-Orient russe.

Les responsables américains ont refusé de s’exprimer là-dessus, mais le lieutenant Joe Hontz, porte-parole du commandement européen des forces américaines, a déclaré à Business Insider que « les avions et les navires américains interagissent régulièrement avec les unités russes dans l’espace aérien et les mers internationales, et que la plupart des interactions sont sans danger et professionnelles ».

Le Su-35 de la Russie dispose de plusieurs avantages sur les F-18 américains en combat aérien.

Une source russe a récemment révélé que le prototype d’un Soukhoï Su-57 avait réussi à identifier les avions furtifs F-35 et F-22.

Cette nouvelle a beaucoup surpris les experts militaires, car le Soukhoï Su-57 n’avait officiellement pas encore été remis aux forces aériennes russes.

presstv.com