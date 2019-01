La Syrie demande au président du régime français, Emmanuel Macron, de se mêler de ses affaires

Le président Macron veut imposer à la Syrie, un pays souverain, un mode de vie à l’occidentale et colonialiste

Damas : Il vaut mieux que le président du régime français consacre ses potentiels au traitement des crises dans son pays

Macron’s French police brutality. Weight on chest + knee on neck + broken nose = Positional asphyxia pic.twitter.com/lAteomnjXm — The’Nimr’Tiger (@Souria4Syrians) 28 janvier 2019

La brutalité policière française de Macron. Poids sur la poitrine + genou sur le cou + nez cassé = position d’asphyxie

Voici l’image du président Macron vue de Syrie.

Damas, SANA – Une source officielle du ministère des AE et des Expatriés a affirmé que les déclarations faites aujourd’hui par le président du régime français, Emmanuel Macron, n’étaient pas étranges, car elles confirment la poursuite de la politique échouée adoptée par les gouvernements français successifs contre la Syrie et qui est inspirée d’un héritage noir de colonialisme et d’esclavage des peuples.

Dans une déclaration à SANA, la source a ajouté que celui qui a apporté tout soutien aux groupes terroristes, dont le ministre des AE avait qualifié de « révolutionnaires » les terroristes du Front Nosra et qu’il avait contribué à l’avortement des initiatives politiques afin de parvenir à un règlement de la crise, manque de crédibilité car il parle d’un processus politique avec des caractères occidentaux et colonialistes qui se contredisent avec les intérêts et les aspirations des Syriens.

« La Syrie ne s’intéresse pas à nouer des relations avec un Etat qui a contribué à l’agression terroriste contre elle », a-t-elle fait noter.

Et la source d’ajouter : « Les déclarations de Macron reflète l’impression de la douleur de la défaite en raison de l’échec du projet de conspiration contre la Syrie »

Le ministère a fait savoir qu’il vaut mieux que le président du régime français, qui n’a pas de légitimité populaire, concrétise ses potentiels au traitement des crises dans son pays au lieu d’intervenir dans les affaires des autres.

A.Chatta

sana.sy

Sur la Syrie à 2:30. La position de la France reste inchangée, veut imposer à la Syrie, un pays souverain, un mode de vie à l’occidentale et colonialiste; selon, le président Macron, vers un processus de transition constitutionnelle et politique. « En clair sans Assad »

