✨🇵🇫🇫🇷 Mademoiselle Vaimalama Chaves, Miss France 2019, joue du ukulélé

Une voix douce

Elsa Minot Â

Ce mercredi 19 dĂ©cembre, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 Ă©tait dans l’Appart de Gala. L’occasion pour la sublime femme de pousser la chansonnette accompagnĂ©e de son ukulĂ©lĂ©.

Miss France 2019 possĂšde de nombreuses cordes Ă son arc. Hormis sa beautĂ© grĂące Ă laquelle elle a Ă©tĂ© sacrĂ©e, Vaimalama Chaves – Vai pour les intimes – a plein d’autres qualitĂ©s. Le 15 dĂ©cembre dernier, sous le regard Ă©mu et fier de sa maman, cette jeune tahitienne de 24 ans a supplantĂ©Â les 29 autres prĂ©tendantes au titre. Une belle revanche pour celle qui Ă©tait en surpoids lorsqu’elle Ă©tait plus jeune et qui a mis beaucoup de temps Ă s’accepter.

Un parcours de vie qui fait qu’une grande majoritĂ© des femmes peut d’avantage s’identifier Ă leur nouvelle Miss France. De quoi la propulser d’ores et dĂ©jĂ parmi les Miss France les plus populaires. Mais son doux accent tahitien n’est pas son seul atout. Vaimalama Chaves a Ă©galement charmĂ© son monde de sa magnifique voix. Et pour cause, c’est une trĂšs bonne chanteuse. Ce mercredi 19 dĂ©cembre, la nouvelle protĂ©gĂ©e de Sylvie Tellier a fait le dĂ©placement dans L’appart de Gala pour un Facebook Live. L’occasion pour cette jolie cĂ©libataire de pousser la chansonnette. Puisqu’elle nous a fait l’honneur d’apporter son ukulĂ©lĂ©. C’est de maniĂšre autodidacte,en regardant des tutoriels sur Internet qu’elle a appris Ă jouer de cet instrument. Vaimalama Chaves chante dans toutes les langues : en portugais, en français, en tahitien et en anglais. C’est d’ailleurs cette derniĂšre langue qu’elle a choisie ce jour-lĂ , en interprĂ©tant Billionaire de Bruno Mars.

gala.fr

