Le président Macron veut donner des leçons de démocratie au Venezuela, alors qu’en France, on tire sur les français

Emmanuel Macron a annoncé que la France pourrait reconnaître Juan Guaido comme président du Venezuela si Nicolas Maduro ne se décidait pas d’ici huit jours à annoncer la tenue d’élections dans son pays.

Ce 26 janvier, dans un message publié sur le réseau social Twitter, le président français a annoncé qu’il serait prêt à reconnaître Juan Guaido, le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne qui s’est auto-proclamé président du Venezuela, si Nicolas Maduro n’annonçait pas, dans un délai de huit jours, la convocation d’élections.

« Road of Death » – Eastern Ghouta.

From my recent trip to Syria.

Dear Venezuelans, if you decide to stand in alliance with Washington against your own country and leadership,

know that this is what American democracy looks like overseas.

Choose your camp wisely#HandsoffVenezuela pic.twitter.com/pxOMHqE1mv

— هادي نصرالله (@HadiNasrallah) 25 janvier 2019